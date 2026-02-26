Klucze i pieniądze to nie wszystko. Niewiarygodne, co ludzie gubią w pociągach! Numer 8 no prawdziwy hit!

Gdzie gubimy najwięcej?

Choć zguby trafiają do biur rzeczy znalezionych w całej Polsce, są regiony, w których pasażerowie zostawiają swoje rzeczy wyjątkowo często. W 2025 roku najwięcej przedmiotów odnotowano w:

woj. pomorskim – 826,

woj. małopolskim – 655,

woj. zachodniopomorskim – 398.

To właśnie tam pracownicy POLREGIO mają pełne ręce roboty, a magazyny zgub potrafią zapełniać się w ekspresowym tempie.

Co dzieje się z rzeczami znalezionymi w pociągach?

Każdy przedmiot odnaleziony w składzie trafia do Biura Rzeczy Znalezionych POLREGIO w województwie, w którym kursował pociąg. Najczęściej przekazują je drużyny konduktorskie po zakończeniu trasy, choć zdarza się, że uczciwi pasażerowie sami oddają znalezione rzeczy.

Jeśli przy zgubie znajdują się dane kontaktowe, pracownicy próbują od razu dotrzeć do właściciela. W 2025 roku ponad połowa przedmiotów wróciła do swoich właścicieli, a rekordowe wskaźniki zwrotów odnotowano w:

woj. wielkopolskim – 88,4 proc.,

woj. łódzkim – 86 proc.,

woj. lubuskim – 76,2 proc.

Przedmioty przechowywane są przez trzy dni. Potem dokumenty trafiają na Policję, wartościowe rzeczy – do powiatowych biur rzeczy znalezionych, a pozostałe – zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych – są komisyjnie niszczone.

Jak odzyskać zgubę?

Osoba, która zorientuje się, że wysiadła z pociągu bez kluczy, telefonu czy innego, nawet bardzo nietypowego przedmiotu, powinna jak najszybciej skontaktować się z odpowiednim Biurem Rzeczy Znalezionych POLREGIO. Dane kontaktowe znajdują się na stronie przewoźnika oraz na stacjach.

Do odbioru zguby potrzebny jest dokument tożsamości oraz dowód własności – np. paragon. Jeśli nie ma takiej możliwości, pracownicy identyfikują przedmiot na podstawie szczegółowego opisu, daty i trasy przejazdu.

Co pasażerowie gubią najczęściej?

Jakie przedmioty pasażerowie zostawiają najczęściej w pociągach POLREGIO? Klucze czy dokumenty to klasyka, jednak to, co znajduje się na dalszych pozycjach, to prawdziwe hity! Sprawdźcie w galerii!

