Śmiertelny wypadek na prywatnej posesji. 15-latka uderzyła crossem w drzewo

W miejscowości Czarna Dąbrówka doszło do tragedii, gdzie w minioną niedzielę piętnastoletnia dziewczyna zginęła po wjechaniu jednośladem w drzewo .

. Około trzynastej służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło, gdy ofiara przebywała pod opieką ojca.

Śledczy badają obecnie sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, a odpowiedź na wiele pytań ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.

Wypadek motocyklowy w Czarnej Dąbrówce. Policja z Bytowa bada sprawę

Tragedia rozegrała się dwudziestego czwartego maja we wczesnych godzinach popołudniowych. Około godziny trzynastej na miejsce wysłano ratowników, o czym powiadomił Polską Agencję Prasową sierżant sztabowy Dawid Łaszcz reprezentujący bytowską komendę. Niestety interwencja medyków nie przyniosła skutku i obrażenia poszkodowanej okazały się śmiertelne.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, pracujących pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia, wynika, że 15-latka, jadąc crossem na terenie prywatnym, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji zmarła - przekazał dziennikarzom oficer prasowy komendy powiatowej policji w Bytowie.

Przedstawiciel służb mundurowych dodał, że podczas tego nieszczęśliwego wypadku nieletnia pozostawała pod bezpośrednim nadzorem swojego ojca.

Sekcja zwłok 15-latki po wypadku na crossie

Mundurowi z bytowskiej jednostki bardzo dokładnie sprawdzili obszar wypadku oraz zebrali wszelkie dostępne dowody materialne. Dodatkowo pozyskali zapisy z kamer monitoringu, które ułatwią śledczym precyzyjne odtworzenie niedzielnego dramatu. Zgodnie z decyzją prokuratury ciało nastolatki zostanie wkrótce poddane szczegółowym badaniom sekcyjnym w celu potwierdzenia bezpośredniej przyczyny zgonu.

Obecne działania organów ścigania skupiają się na wątku nieumyślnego spowodowania śmierci młodej dziewczyny. Prokuratorzy sprawdzają więc dokładnie, czy jakakolwiek osoba mogła w sposób niezamierzony doprowadzić do tego dramatu poprzez swoje zachowanie lub ewentualne zaniedbanie obowiązków.

