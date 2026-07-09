Blisko dwa miliony euro leżały w fontannie. Sytuacja powtarza się od lat

Miliony euro na dnie słynnej fontanny

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Rzymu od lat przyciąga nie tylko miłośników historii i pięknej architektury, ale także osoby wierzące w popularną legendę. Mowa o Fontannie di Trevi, do której każdego dnia turyści wrzucają monety na szczęście.

Skala tego zwyczaju jest ogromna. W 2025 roku do fontanny trafiło blisko 2 miliony euro - kwota wyniosła około 1,8 mln euro, co pokazuje, że tradycja wrzucania monet wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród odwiedzających włoską stolicę.

Fontanna di Trevi w Rzymie

Dla wielu turystów wrzucenie monety do Fontanny di Trevi to obowiązkowy punkt wizyty w Rzymie. Według legendy wrzucenie jednej monety gwarantuje powrót do Rzymu, dwie zwiastują miłość, natomiast trzy prowadzą do małżeństwa.

Sam zwyczaj ma oczywiście charakter bardziej romantyczny niż praktyczny, ale jego efekt finansowy jest bardzo realny. Co roku z dna fontanny wyławiane są ogromne ilości monet, które następnie trafiają na cele pomocowe.

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Miliony z Fontanny di Trevi. Dokąd trafiają pieniądze turystów?

Każdego roku turyści odwiedzający Rzym wrzucają do słynnej fontanny tysiące monet. Popularny zwyczaj sprawił, że w fontannie regularnie gromadzą się ogromne kwoty. Tak jak wspominaliśmy, w ostatnim czasie suma zebranych pieniędzy sięgnęła niemal dwóch milionów euro.

Co ciekawe, monety wyławiane z fontanny nie trafiają do przypadkowych osób ani nie są przeznaczane na dowolne wydatki. Zebrane środki od lat przekazywane są na cele charytatywne.

Według sprawozdania dotyczącego lat 2022-2025, w ciągu czterech lat środki przekazane rzymskiej Caritas wzrosły z 1,44 mln euro w 2022 r., do 1,97 mln w 2023 r., a następnie ustabilizowały się na poziomie 1,86 mln w 2025. W ostatnich czterech latach ponad siedem milionów euro pomogło w walce z dawnymi i nowymi formami ubóstwa, m.in. niedożywieniem, samotnością, brakiem dostępu do opieki medycznej czy bezdomnością - informuje vaticannews.va.