Sinice Chałupy. Czy można się kąpać w Chałupach 09.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Warunki w strefie brzegowej są obecnie bardzo trudne. Woda po wczorajszym sztormie, który podmył lokalną infrastrukturę ratowniczą, wciąż jest niezwykle dynamiczna. Z tego powodu ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli.

Oto szczegółowe zestawienie kąpielisk wyłączonych z użytku ze względu na panujące zagrożenia:

Zakaz kąpieli z powodu wysokiej fali:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest ZAMKNIĘTE. Czerwona flaga została wywieszona ze względu na bardzo wysoką falę i niebezpieczne prądy. Temperatura wody wynosi obecnie 18°C, natomiast powietrze ogrzało się zaledwie do 16°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 6 m/s dodatkowo potęguje odczucie chłodu.

Warto pamiętać, że gwałtowny sztorm Bernadette zalał i niemal całkowicie pochłonął plaże w regionie. Wejście do wody w takich warunkach grozi porwaniem przez silne prądy wsteczne, które są śmiertelną pułapką nawet dla doświadczonych pływaków.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wieści w tym wymagającym dniu – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Zakwit tych niebezpiecznych mikroorganizmów nie stanowi obecnie problemu, a czystość biologiczna wody nie budzi zastrzeżeń. Jedyną i wyłączną przeszkodą w bezpiecznym korzystaniu z morza są wysokie, sztormowe fale oraz prądy generowane przez odchodzący niż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach upływa pod znakiem znacznego ochłodzenia. Temperatura powietrza osiąga zaledwie 16°C, co sprawia, że woda w Bałtyku (mająca 18°C) jest od niego cieplejsza. Umiarkowany, lecz porywisty wiatr o prędkości 6 m/s (który jeszcze wczoraj w strefie brzegowej osiągał w porywach prędkości sztormowe) skutecznie zniechęca do plażowania. Służby meteorologiczne zapowiadają, że w kolejnych dniach pogoda zacznie się stopniowo poprawiać, a wiatr i fale będą słabnąć.

Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny, całkowity zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli przy brzegu fale wydają się mniejsze, pod powierzchnią mogą kryć się zdradliwe i silne prądy wsteczne. Zawsze bezwzględnie trzeba stosować się do poleceń ratowników i sprawdzać komunikaty przed wyjściem na plażę. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

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