Garmin Półmaraton Gdańsk bije rekordy. Organizatorzy zwiększyli limit miejsc, a chętnych wciąż przybywa

Pierwotny limit wynosił 10 tysięcy miejsc na półmaraton oraz 2 tysiące na Nocną Piątkę. Wszystkie pakiety rozeszły się na wiele miesięcy przed wydarzeniem, dlatego organizatorzy postanowili uruchomić dodatkową pulę.

Do sprzedaży trafiło kolejne 4 tysiące pakietów na Garmin Półmaraton Gdańsk oraz dodatkowy tysiąc miejsc na Nocną Piątkę. Oznacza to, że we wrześniowym święcie biegania będzie mogło uczestniczyć aż 14 tysięcy półmaratończyków i 3 tysiące zawodników biegu na 5 kilometrów. Razem z uczestnikami sztafet i biegów dziecięcych liczba uczestników może sięgnąć nawet 20 tysięcy.

– Ogromne zainteresowanie pokazuje, jak silną marką stał się Garmin Półmaraton Gdańsk i jak bardzo biegacze cenią atmosferę naszej imprezy. Duży wpływ miała również prezentacja tegorocznych medali, które spotkały się z fantastycznym odbiorem. Chcieliśmy odpowiedzieć na oczekiwania zawodników, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć limity startujących, po to, aby dać szanse zdobyć ten krążek jak największej liczbie osób – mówi Rafał Zakrzewski, dyrektor biegu Garmin Półmaraton Gdańsk.

Autor: Www Gpg 2026 - 1/ Canva.com Garmin Półmaraton Gdańsk

Rekordowe zainteresowanie oznacza zmiany

Tak duża liczba uczestników wymaga również zmian organizacyjnych. Organizatorzy zapowiadają powiększenie strefy startu i mety, zmiany w funkcjonowaniu biura zawodów, depozytów i przebieralni oraz modyfikacje harmonogramu imprezy. Wszystko po to, by mimo rekordowej frekwencji zachować wysoki standard wydarzenia.

Weekend pełen sportowych emocji

Biegowy weekend rozpocznie się w sobotę, 26 września. Najmłodsi wystartują w zawodach Junior Gdańsk, a wieczorem ulicami miasta pobiegną uczestnicy Nocnej Piątki. To wyjątkowy bieg na 5 kilometrów z efektowną oprawą świetlną, muzyką, laserami i dopingiem kibiców.

Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny Garmin Półmaraton Gdańsk. Zawodnicy zmierzą się z dystansem 21,0975 kilometra zarówno indywidualnie, jak i w formule sztafetowej.

Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec atrakcji. W najbliższych tygodniach mają zostać ogłoszone kolejne niespodzianki przygotowane specjalnie dla uczestników.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garmin Półmaraton Gdańsk

– Z roku na rok obserwujemy rosnącą popularność wydarzeń biegowych organizowanych w Gdańsku. Cieszy nas, że uczestnicy wybierają właśnie naszą imprezę jako sportowy cel sezonu. Rekordowe zainteresowanie to dla całego zespołu organizacyjnego ogromna satysfakcja, ale również zobowiązanie do przygotowania wydarzenia na najwyższym poziomie. Dzięki zwiększeniu limitów jeszcze więcej osób będzie mogło przeżyć ten wyjątkowy biegowy weekend, zachowując standard organizacyjny, z którego słynie Garmin Półmaraton Gdańsk – podkreśla Marcin Florek, prezes Labosport Polska, organizatora wydarzenia.

Zapisy na wszystkie biegi nadal trwają, jednak patrząc na tempo sprzedaży pakietów, osoby planujące start nie powinny zwlekać z decyzją.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.