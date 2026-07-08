1393 zł za tydzień wakacji. 30 stopni, pełne słońce i all inclusive

Bułgaria wraca do łask. Słońce, plaże i ceny, które kuszą Polaków

Bułgaria od lat jest jednym z popularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polaków. Riwiera Bułgarska przyciąga szerokimi plażami, ciepłą wodą Morza Czarnego i infrastrukturą przygotowaną dla turystów. Dla wielu osób największym argumentem pozostają jednak ceny.

W czasach, gdy wakacje w wielu europejskich kurortach potrafią kosztować kilka tysięcy złotych, Bułgaria nadal pojawia się wśród kierunków, gdzie można znaleźć bardziej budżetowe propozycje. W ostatnim czasie natknęliśmy się m.in. na ofertę, zgodnie z którą jedna osoba dorosła musiała zapłacić jedynie 1393 zł za wakacje all inclusive w środku lipca w hotelu trzygwiazdkowym!

1393 zł i wakacje marzeń

1393 zł za przelot, zakwaterowanie i jedzenie all inclusive to naprawdę dobra cena. Warto porównać sobie taką wycieczkę i jej koszta do wyjazdu nad polskie morze. Za 1393 zł ciężko będzie znaleźć dobry hotel na tydzień dla 1 osoby w środku sezonu, choć oczywiście na pewno jest to możliwe. Osoby, które jednak liczą na odrobinę luksusu i chciałyby spędzić czas w hotelu resortowym typu Gołębiewski, za niecałe 1400 zł nie wykupią tam nawet noclegu.

Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Za granicą taniej niż w Polsce

Jeszcze kilka lat temu wiele osób zakładało, że najtańszy urlop oznacza wakacje w Polsce. Dziś coraz częściej okazuje się, że dobrze wyszukana oferta zagraniczna może kosztować podobnie, a czasem nawet mniej niż wypoczynek nad polskim morzem.

Dużą przewagę zagranicznych kierunków stanowi także pogoda. Wyjeżdżając np. do Bułgarii, Grecji czy Turcji, turyści wybierają miejsca, gdzie w sezonie letnim temperatury często sięgają około 30 stopni, a słoneczna aura jest znacznie bardziej przewidywalna. W Polsce lato potrafi być kapryśne - nawet w lipcu czy sierpniu zdarzają się chłodniejsze dni, deszcz i zachmurzenie, dlatego rezerwując urlop nad Bałtykiem nigdy nie mamy pełnej gwarancji plażowej pogody.