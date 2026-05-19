Śmiertelna kraksa osobówki z ciężarówką. Droga krajowa całkowicie zablokowana

Adrian Teliszewski
PAP
2026-05-19 7:59

We wtorkowy poranek (19 maja) na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Chrząstowo, położonej w powiecie człuchowskim, doszło do niezwykle dramatycznego zdarzenia drogowego. W wyniku zderzenia pojazdów zginęły dwie osoby. Pracujące na miejscu służby zapowiedziały, że utrudnienia dla kierowców mogą potrwać nawet kilka godzin.

  • We wtorek na krótko przed godziną 6:00 w miejscowości Chrząstowo w powiecie człuchowskim samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego zginęły dwie osoby.
  • Ruch na drodze krajowej nr 22 na odcinku między Jaromierzem a Chrząstowem został wstrzymany w obu kierunkach.
  • Służby wyznaczyły objazdy lokalnymi trasami, uprzedzając podróżujących o możliwych wielogodzinnych utrudnieniach.

Tragedia na DK22 w Chrząstowie. Czołowe zderzenie z ciężarówką

We wtorek, 19 maja, zaledwie kilka minut przed godziną 6:00 rano rozegrał się dramat na pomorskim odcinku trasy krajowej. Przedstawiciel Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdził, że w Chrząstowie samochód osobowy zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. Uderzenie było na tyle silne, że dwie osoby zginęły bezpośrednio na miejscu. Mundurowi nie przekazali jeszcze oficjalnych informacji na temat tożsamości, płci oraz wieku uczestników tego zdarzenia.

Ratownicy i mundurowi błyskawicznie zabezpieczyli newralgiczny fragment drogi krajowej nr 22 między Jaromierzem a Chrząstowem. Do akcji zadysponowano jednostki straży pożarnej, zespoły pogotowia ratunkowego oraz patrole policyjne. Obecnie śledczy pod ścisłym nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady i analizują dowody, aby zrekonstruować dokładny przebieg i przyczyny tej sytuacji na drodze.

Utrudnienia i objazdy po wypadku w powiecie człuchowskim

Trasa krajowa nr 22 została całkowicie wyłączona z ruchu w obydwu kierunkach ze względu na intensywnie prowadzone czynności dochodzeniowe oraz ratunkowe. Funkcjonariusze kierują pojazdy na specjalnie wyznaczone trasy lokalne, co nieuchronnie wydłuża czas podróży. Dyżurny z ramienia GDDKiA ostrzegł kierowców, że powstałe utrudnienia mogą potrwać „kilka godzin”. Służby mundurowe apelują do wszystkich zmotoryzowanych o omijanie tego rejonu, zachowanie szczególnej ostrożności oraz rygorystyczne przestrzeganie poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.

