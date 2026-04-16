Skandal w lęborskim kościele. 39-latek zniszczył skarbonkę i zabrał pieniądze

Kradzież w kościele w Lęborku. Złodziej zabrał datki ze skarbony

Wielkopiątkowy incydent w lęborskiej świątyni zakończył się kradzieżą pieniędzy z kościelnej skarbony.

Funkcjonariusze policji szybko ujęli 39-letniego sprawcę, który zniszczył zabezpieczenia i przywłaszczył sobie 100 złotych.

Znany mundurowym recydywista tłumaczył swój występek stanem upojenia alkoholowego oraz nagłym impulsem.

Teraz zatrzymany musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi swojego czynu.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Lęborka zostali powiadomieni o włamaniu, do którego doszło w Wielki Piątek w jednym z kościołów. Sprawca wyłamał zamek w skarbonce na datki i zabrał znajdujące się w niej 100 zł.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy dzięki zgromadzonym dowodom i pracy operacyjnej ustalili podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania.

- To 39-letni Lęborczanin, który odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna twierdził, że nie pamięta po co wszedł do kościoła, był nietrzeźwy, a pomysł z kradzieżą „narodził się spontanicznie” - relacjonują policjanci.

Surowe konsekwencje dla 39-latka z Lęborka. Recydywista wróci za kratki

39-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. W jego przypadku wyrok może być jednak wyższy.

- Mężczyzna jednak za kratkami może posiedzieć dłużej, bo działał w warunkach powrotu do przestępstwa - dodają funkcjonariusze.

