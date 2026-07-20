Sinice Władysławowo 20.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Wszystkie monitorowane plaże w rejonie Władysławowa i Chłapowa mają dziś zielone światło dla plażowiczów. Po ostatnich kapryśnych dniach nad Bałtykiem, wiatr wyraźnie ucichł, osiągając zaledwie 2 m/s, co stwarza stabilne warunki do bezpiecznego wypoczynku. Oto aktualny stan i parametry poszczególnych wejść na plażę:

Władysławowo – wejście nr 10: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku ma 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku ma 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ma dziś 17°C, woda osiąga 16°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte.

Powietrze ma dziś 17°C, woda osiąga 16°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte. Władysławowo – wejście nr 4: Stabilne warunki – temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 16°C, wiatr 2 m/s.

Stabilne warunki – temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 16°C, wiatr 2 m/s. Władysławowo – wejście nr 6: Identyczne, bezpieczne parametry – powietrze 17°C, woda 16°C, wiatr o sile 2 m/s.

Identyczne, bezpieczne parametry – powietrze 17°C, woda 16°C, wiatr o sile 2 m/s. Władysławowo – wejście nr 9: Zaprasza do kąpieli przy temperaturze powietrza 17°C i wody 16°C oraz spokojnym wietrze 2 m/s.

Zaprasza do kąpieli przy temperaturze powietrza 17°C i wody 16°C oraz spokojnym wietrze 2 m/s. Chłapowo – wejście nr 12: Tutaj również odnotowano 17°C w cieniu, wodę o temperaturze 16°C oraz wiatr 2 m/s.

Tutaj również odnotowano 17°C w cieniu, wodę o temperaturze 16°C oraz wiatr 2 m/s. Chłapowo – wejście nr 14: Najnowsze pomiary z wczorajszego popołudnia wskazywały na nieco cieplejszą aurę – temperatura powietrza wynosiła 20°C, wody aż 18°C, przy wietrze o sile 2 m/s.

Pamiętajmy, że na 20 lipca zaplanowano kolejne rutynowe badania jakości wody przez Główny Inspektorat Sanitarny, co gwarantuje stały monitoring bezpieczeństwa na tych popularnych kąpieliskach.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk – na żadnej z monitorowanych plaż we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć na początku sezonu cyjanobakterie dawały się we znaki w innych częściach Zatoki Gdańskiej oraz w Sopocie, to tutejsze otwarte wody Bałtyku pozostają krystalicznie czyste i w pełni bezpieczne. Warto przypomnieć, że kąpielisko we Władysławowie zostało w tym roku wyróżnione prestiżowym międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi, co stanowi najlepszy dowód na najwyższą dbałość o jakość wody, ekologię oraz bezpieczeństwo plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda we Władysławowie sprzyja raczej spokojnym spacerom i umiarkowanym kąpielom niż upalnemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i temperaturze wody na poziomie 16°C, kluczowym atutem jest bardzo słaby wiatr (2 m/s), który minimalizuje odczucie chłodu i eliminuje wysokie fale. Choć warunki są stabilne, pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Słuchaj poleceń ratowników WOPR i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych – to gwarancja, że Twój letni wypoczynek nad Bałtykiem będzie nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny!

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