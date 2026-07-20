Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Ustce? Lista otwartych plaż

Dobra wiadomość dla tych, którzy mimo rześkiej aury chcą poczuć morską bryzę – jedno z głównych kąpielisk w mieście pozostaje dostępne dla miłośników kąpieli:

Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte. Choć temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, to woda jest nieco cieplejsza i ma 19°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s stwarza tu stabilne warunki do rekreacji. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 15 lipca potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejna kontrola planowana jest na 27 lipca).

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Ustce

Z powodu lokalnych zagrożeń hydrologicznych, na zachodnim brzegu Słupi wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Sytuacja ta bezpośrednio wiąże się z ostrzeżeniami przed zbliżającym się załamaniem pogody i sztormem na Bałtyku:

Ustka Zachód II – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Przyczyną są niezwykle groźne silne prądy wsteczne. Mimo że temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 19°C, a wiatr na brzegu to zaledwie 2 m/s, pod powierzchnią kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo. Prądy wsteczne (rozrywające) potrafią w ułamku sekundy porwać nawet doświadczonego pływaka w głąb morza. Woda w tym miejscu jest biologicznie czysta (badanie z 15 lipca wykazało przydatność do kąpieli), jednak czerwona flaga powiewa tu wyłącznie ze względów bezpieczeństwa fizycznego.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów toksycznych bakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi analizami laboratoryjnymi Sanepidu, woda w obu usteckich kąpieliskach zachowuje nienaganną jakość mikrobiologiczną i jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie wody zaplanowane jest na 27 lipca, więc na ten moment problem sinic całkowicie omija usteckie plaże.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Ustce (20 lipca) nie należy do upalnych – 17°C w cieniu sprawia, że to idealny dzień raczej na spacery i zwiedzanie niż wielogodzinne plażowanie. Choć woda o temperaturze 19°C może kusić, musimy pamiętać o dynamicznej sytuacji na morzu. Nadchodzący sztorm na Bałtyku niesie za sobą realne zagrożenie. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie lekceważ prądów wstecznych, które potrafią być niewidoczne z brzegu, i zawsze bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR.

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