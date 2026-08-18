Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Choć temperatura powietrza nieco spadła, miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Na wszystkich sześciu monitorowanych kąpieliskach w kurorcie powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne i dozwolone. Co ciekawe, woda w Bałtyku ma dziś 19°C, czyli jest cieplejsza niż otaczające nas powietrze o temperaturze 18°C!

Oto szczegółowe zestawienie warunków na sopockich kąpieliskach:

Sopot - 13-17 : temperatura powietrza wynosi 18°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr wieje z prędkością 6 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I : parametry są stabilne – powietrze 18°C , woda 19°C , wiatr 6 m/s . Badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą jakość wody.

: parametry są stabilne – powietrze , woda , wiatr . Badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą jakość wody. Sopot - Łazienki Południowe II : zachęca do wizyty z identycznymi warunkami (powietrze 18°C , woda 19°C , wiatr 6 m/s ). Woda jest w pełni bezpieczna.

: zachęca do wizyty z identycznymi warunkami (powietrze , woda , wiatr ). Woda jest w pełni bezpieczna. Sopot-32A-33 : plaża na wysokości wejścia nr 33 również jest otwarta. Odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C oraz wody 19°C przy umiarkowanym wietrze o prędkości 6 m/s .

: plaża na wysokości wejścia nr 33 również jest otwarta. Odnotowano tu temperaturę powietrza oraz wody przy umiarkowanym wietrze o prędkości . Sopot-K22 : kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie plażowiczów. Temperatura powietrza to 18°C , wody 19°C , a prędkość wiatru wynosi 6 m/s .

: kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie plażowiczów. Temperatura powietrza to , wody , a prędkość wiatru wynosi . Sopot-Kamienny Potok-Koliba: położone w malowniczej, północnej części miasta kąpielisko również zaprasza. Parametry pogodowe są tożsame z resztą kurortu (powietrze 18°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s).

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów planujących odpoczynek nad morzem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią błyskawicznie pokrzyżować wakacyjne plany. Na szczęście na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano obecnie obecności tych mikroorganizmów. Woda na całym sopockim wybrzeżu jest w pełni przydatna do kąpieli. Obecne ochłodzenie oraz umiarkowany wiatr skutecznie zapobiegają rozwojowi cyjanobakterii i sprzyjają mieszaniu się wody, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Sierpniowa aura w Sopocie przynosi obecnie wytchnienie od upałów, z temperaturą powietrza na poziomie 18°C i umiarkowanym wiatrem wiejącym z prędkością 6 m/s. Co ciekawe, woda w Bałtyku osiąga aż 19°C, co sprawia, że jest cieplejsza niż otaczające ją powietrze! Choć warunki zachęcają do wejścia do wody, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed kąpielą. Warunki nad morzem potrafią zmieniać się bardzo dynamicznie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to klucz do bezpiecznego i udanego wypoczynku.

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