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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają
Choć temperatura powietrza nieco spadła, miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Na wszystkich sześciu monitorowanych kąpieliskach w kurorcie powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne i dozwolone. Co ciekawe, woda w Bałtyku ma dziś 19°C, czyli jest cieplejsza niż otaczające nas powietrze o temperaturze 18°C!
Oto szczegółowe zestawienie warunków na sopockich kąpieliskach:
- Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
- Sopot - Łazienki Południowe I: parametry są stabilne – powietrze 18°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s. Badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą jakość wody.
- Sopot - Łazienki Południowe II: zachęca do wizyty z identycznymi warunkami (powietrze 18°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s). Woda jest w pełni bezpieczna.
- Sopot-32A-33: plaża na wysokości wejścia nr 33 również jest otwarta. Odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C oraz wody 19°C przy umiarkowanym wietrze o prędkości 6 m/s.
- Sopot-K22: kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie plażowiczów. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a prędkość wiatru wynosi 6 m/s.
- Sopot-Kamienny Potok-Koliba: położone w malowniczej, północnej części miasta kąpielisko również zaprasza. Parametry pogodowe są tożsame z resztą kurortu (powietrze 18°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s).
Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację
Wielu urlopowiczów planujących odpoczynek nad morzem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią błyskawicznie pokrzyżować wakacyjne plany. Na szczęście na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano obecnie obecności tych mikroorganizmów. Woda na całym sopockim wybrzeżu jest w pełni przydatna do kąpieli. Obecne ochłodzenie oraz umiarkowany wiatr skutecznie zapobiegają rozwojowi cyjanobakterii i sprzyjają mieszaniu się wody, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo kąpiących się.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Sierpniowa aura w Sopocie przynosi obecnie wytchnienie od upałów, z temperaturą powietrza na poziomie 18°C i umiarkowanym wiatrem wiejącym z prędkością 6 m/s. Co ciekawe, woda w Bałtyku osiąga aż 19°C, co sprawia, że jest cieplejsza niż otaczające ją powietrze! Choć warunki zachęcają do wejścia do wody, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed kąpielą. Warunki nad morzem potrafią zmieniać się bardzo dynamicznie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to klucz do bezpiecznego i udanego wypoczynku.