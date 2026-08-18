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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte
Chociaż Bałtyk kusi swoim widokiem, wejście do wody w Rowach jest dziś absolutnie zabronione ze względu na śmiertelne zagrożenie. Silny wiatr, osiągający w porywach nad Bałtykiem prędkość do 55 km/h, generuje potężne, załamujące się fale i tworzy zdradliwe prądy wsteczne. Z tego powodu na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, co sygnalizuje czerwona flaga.
Oto lista zamkniętych plaż w Rowach wraz z panującymi na nich warunkami:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Termometry wskazują 18°C (zarówno w powietrzu, jak i w wodzie), wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
- Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza i wody to 17°C, a wiatr osiąga prędkość 9 m/s.
- Rowy Zachód Centralne: Powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, przy sile wiatru równej 9 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Zarówno powietrze, jak i woda mają 17°C, prędkość wiatru to 9 m/s.
- Rowy Zachód Słoneczko: Temperatura otoczenia i morza wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.
Wszystkie te plaże zostały zamknięte z tej samej przyczyny – ze względu na wysokie, załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne respektowanie zakazów.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Dla plażowiczów szukających pozytywnych akcentów pojawia się dobra wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Rowach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć czerwone flagi powiewają na masztach, powodem tej sytuacji są wyłącznie niebezpieczne fale i prądy wsteczne, a nie stan sanitarny wody. Oficjalne analizy laboratoryjne wykazują, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co oznacza, że gdy tylko wiatr ucichnie, a morze się uspokoi, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez obaw o zdrowie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki pogodowe w Rowach nie sprzyjają plażowaniu – temperatura powietrza waha się w granicach 17-18°C, a woda ma zaledwie 17-18°C. Silny, porywisty wiatr osiągający prędkość 8-9 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Kluczem do uniknięcia tragedii jest dbanie o bezpieczeństwo własne oraz bliskich i bezwzględne słuchanie poleceń dyżurujących ratowników.