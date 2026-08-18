Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Chociaż Bałtyk kusi swoim widokiem, wejście do wody w Rowach jest dziś absolutnie zabronione ze względu na śmiertelne zagrożenie. Silny wiatr, osiągający w porywach nad Bałtykiem prędkość do 55 km/h, generuje potężne, załamujące się fale i tworzy zdradliwe prądy wsteczne. Z tego powodu na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, co sygnalizuje czerwona flaga.

Oto lista zamkniętych plaż w Rowach wraz z panującymi na nich warunkami:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C , a prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s .

Temperatura powietrza i wody wynosi , a prędkość wiatru dochodzi do . Rowy Wschód Słowińskie II: Termometry wskazują 18°C (zarówno w powietrzu, jak i w wodzie), wiatr wieje z prędkością 8 m/s .

Termometry wskazują (zarówno w powietrzu, jak i w wodzie), wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza i wody to 17°C , a wiatr osiąga prędkość 9 m/s .

Temperatura powietrza i wody to , a wiatr osiąga prędkość . Rowy Zachód Centralne: Powietrze ma 18°C , woda 17°C , a wiatr wieje z prędkością 8 m/s .

Powietrze ma , woda , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C , przy sile wiatru równej 9 m/s .

Temperatura powietrza oraz wody wynosi , przy sile wiatru równej . Rowy Zachód Radomsko: Zarówno powietrze, jak i woda mają 17°C , prędkość wiatru to 9 m/s .

Zarówno powietrze, jak i woda mają , prędkość wiatru to . Rowy Zachód Słoneczko: Temperatura otoczenia i morza wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.

Wszystkie te plaże zostały zamknięte z tej samej przyczyny – ze względu na wysokie, załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne respektowanie zakazów.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla plażowiczów szukających pozytywnych akcentów pojawia się dobra wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Rowach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć czerwone flagi powiewają na masztach, powodem tej sytuacji są wyłącznie niebezpieczne fale i prądy wsteczne, a nie stan sanitarny wody. Oficjalne analizy laboratoryjne wykazują, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co oznacza, że gdy tylko wiatr ucichnie, a morze się uspokoi, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Rowach nie sprzyjają plażowaniu – temperatura powietrza waha się w granicach 17-18°C, a woda ma zaledwie 17-18°C. Silny, porywisty wiatr osiągający prędkość 8-9 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Kluczem do uniknięcia tragedii jest dbanie o bezpieczeństwo własne oraz bliskich i bezwzględne słuchanie poleceń dyżurujących ratowników.

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