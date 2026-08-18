Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-18 13:06

We wtorek, 18 sierpnia, plażowicze wypoczywający w Rowach muszą zrezygnować z kąpieli w morzu z powodu niezwykle niebezpiecznych warunków hydrologicznych. Silny wiatr na Bałtyku wywołał sztormową aurę, co zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich lokalnych kąpieliskach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wybrzeża Środkowego ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach osiąga do 7 stopni w skali Beauforta.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Rowach przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Chociaż Bałtyk kusi swoim widokiem, wejście do wody w Rowach jest dziś absolutnie zabronione ze względu na śmiertelne zagrożenie. Silny wiatr, osiągający w porywach nad Bałtykiem prędkość do 55 km/h, generuje potężne, załamujące się fale i tworzy zdradliwe prądy wsteczne. Z tego powodu na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, co sygnalizuje czerwona flaga.

Oto lista zamkniętych plaż w Rowach wraz z panującymi na nich warunkami:

  • Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s.
  • Rowy Wschód Słowińskie II: Termometry wskazują 18°C (zarówno w powietrzu, jak i w wodzie), wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza i wody to 17°C, a wiatr osiąga prędkość 9 m/s.
  • Rowy Zachód Centralne: Powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Rowy Zachód Domki Letniskowe: Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, przy sile wiatru równej 9 m/s.
  • Rowy Zachód Radomsko: Zarówno powietrze, jak i woda mają 17°C, prędkość wiatru to 9 m/s.
  • Rowy Zachód Słoneczko: Temperatura otoczenia i morza wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.

Wszystkie te plaże zostały zamknięte z tej samej przyczyny – ze względu na wysokie, załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne respektowanie zakazów.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla plażowiczów szukających pozytywnych akcentów pojawia się dobra wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Rowach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć czerwone flagi powiewają na masztach, powodem tej sytuacji są wyłącznie niebezpieczne fale i prądy wsteczne, a nie stan sanitarny wody. Oficjalne analizy laboratoryjne wykazują, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co oznacza, że gdy tylko wiatr ucichnie, a morze się uspokoi, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Rowach nie sprzyjają plażowaniu – temperatura powietrza waha się w granicach 17-18°C, a woda ma zaledwie 17-18°C. Silny, porywisty wiatr osiągający prędkość 8-9 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Kluczem do uniknięcia tragedii jest dbanie o bezpieczeństwo własne oraz bliskich i bezwzględne słuchanie poleceń dyżurujących ratowników.

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