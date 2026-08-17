Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Na sopockich plażach panują dziś świetne warunki do rekreacji, a brak czerwonych flag oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z morskich kąpieli. Co niezwykłe dla tej pory roku, temperatura wody wynosi aż 20°C i przewyższa temperaturę rześkiego powietrza, która zatrzymała się na poziomie 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że tafla wody pozostaje spokojna i bezpieczna. Oto szczegółowy wykaz otwartych i monitorowanych miejsc:

Sopot - 13-17 : Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13 sierpnia). Kolejna rutynowa kontrola sanitarna zaplanowana jest na 18 sierpnia.

: Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13 sierpnia). Kolejna rutynowa kontrola sanitarna zaplanowana jest na 18 sierpnia. Sopot - Łazienki Południowe I : Warunki doskonałe, woda czysta. Kolejne badanie próbek wody odbędzie się 25 sierpnia.

: Warunki doskonałe, woda czysta. Kolejne badanie próbek wody odbędzie się 25 sierpnia. Sopot - Łazienki Południowe II : Bezpieczne kąpielisko z krystaliczną wodą. Następne badanie sanepidu zaplanowano już na 18 sierpnia.

: Bezpieczne kąpielisko z krystaliczną wodą. Następne badanie sanepidu zaplanowano już na 18 sierpnia. Sopot-32A-33 : Kąpielisko w pełni otwarte i bezpieczne. Kolejne testy czystości wody zaplanowano na 18 sierpnia.

: Kąpielisko w pełni otwarte i bezpieczne. Kolejne testy czystości wody zaplanowano na 18 sierpnia. Sopot-K22 : Wszystkie parametry w normie, woda zachęca do pływania. Następne badanie wody odbędzie się 18 sierpnia.

: Wszystkie parametry w normie, woda zachęca do pływania. Następne badanie wody odbędzie się 18 sierpnia. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Bezpieczna strefa kąpielowa z potwierdzoną przydatnością wody. Kolejny pobór próbek zaplanowano na 18 sierpnia.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych i niebezpiecznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne potwierdzają, że woda w całym pasie nadmorskim kurortu jest czysta, bezpieczna dla zdrowia i w pełni zdatna do kąpieli. To ogromny plus, zwłaszcza że w cieplejszych okresach lata sinice potrafią błyskawicznie popsuć plany urlopowiczom. Dziś możecie wchodzić do morza bez jakichkolwiek obaw o podrażnienia skóry.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż poniedziałek upływa pod znakiem umiarkowanej temperatury powietrza wynoszącej 18°C i przejściowego zachmurzenia, to wyjątkowo ciepły Bałtyk (20°C) oraz łagodny wiatr (4 m/s) tworzą stabilne warunki do wypoczynku. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje kąpieli. Słuchajcie poleceń ratowników WOPR – to oni czuwają nad tym, by Wasz pobyt nad morzem był bezpieczny i udany.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie