Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Planując dzisiejszy relaks nad wodą, nie musicie martwić się o zakazy kąpieli. Wszystkie monitorowane plaże w Rowach są otwarte, a woda w nich jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 17°C , a wody 17°C . Wiatr wieje z prędkością 3 m/s .

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością . Rowy Wschód Słowińskie II: Zarówno temperatura powietrza, jak i wody to stabilne 17°C , przy łagodnym wietrze o prędkości 3 m/s .

Zarówno temperatura powietrza, jak i wody to stabilne , przy łagodnym wietrze o prędkości . Rowy Zachód Apator: Tutaj termometry wskazują 18°C w cieniu, natomiast woda ma temperaturę 17°C . Prędkość wiatru wynosi 3 m/s .

Tutaj termometry wskazują w cieniu, natomiast woda ma temperaturę . Prędkość wiatru wynosi . Rowy Zachód Centralne: Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży Apator – powietrze osiąga 18°C , woda ma 17°C , a wiatr wieje z prędkością 3 m/s .

Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży Apator – powietrze osiąga , woda ma , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Przyjemne 18°C na brzegu i nieco chłodniejsza woda o temperaturze 16°C . Słaby wiatr osiąga 3 m/s .

Przyjemne na brzegu i nieco chłodniejsza woda o temperaturze . Słaby wiatr osiąga . Rowy Zachód Radomsko: Poczujecie tu delikatny wiatr o prędkości 3 m/s przy temperaturze powietrza 18°C i temperaturze wody wynoszącej 16°C .

Poczujecie tu delikatny wiatr o prędkości przy temperaturze powietrza i temperaturze wody wynoszącej . Rowy Zachód Słoneczko: Ostatnie z kąpielisk kusi temperaturą powietrza na poziomie 18°C, wodą o temperaturze 16°C oraz spokojnym wiatrem o prędkości 3 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Wraz z nadejściem sierpniowych upałów powraca temat uciążliwych zakwitów sinic na polskim wybrzeżu. Mamy jednak doskonałe informacje dla wszystkich wypoczywających w tym regionie: na żadnym z kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Cała linia brzegowa w tej miejscowości jest wolna od uciążliwych glonów, a woda nad otwartym morzem charakteryzuje się świetną czystością. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan Bałtyku, dzięki czemu plażowicze w Rowach mogą bez żadnych obaw korzystać z uroków bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rowach to idealna propozycja dla osób, które szukają ulgi od tropikalnego żaru, jaki dominował w kraju w ubiegłą sobotę i niedzielę. Mimo że nad krajem przemieszcza się front przynoszący burze w innych województwach, nad samym morzem jest dzisiaj spokojnie. Stabilne temperatury powietrza (17-18°C) i wody (16-17°C) w połączeniu z delikatnym wiatrem (3 m/s) gwarantują komfortowy relaks. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnych parametrach zawsze należy sprawdzać kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Bezpieczeństwo nad wodą jest priorytetem – słuchajcie zaleceń ratowników i cieszcie się udanym urlopem!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie