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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Planując dzisiejszy relaks nad wodą, nie musicie martwić się o zakazy kąpieli. Wszystkie monitorowane plaże w Rowach są otwarte, a woda w nich jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Zarówno temperatura powietrza, jak i wody to stabilne 17°C, przy łagodnym wietrze o prędkości 3 m/s.
- Rowy Zachód Apator: Tutaj termometry wskazują 18°C w cieniu, natomiast woda ma temperaturę 17°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s.
- Rowy Zachód Centralne: Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży Apator – powietrze osiąga 18°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Przyjemne 18°C na brzegu i nieco chłodniejsza woda o temperaturze 16°C. Słaby wiatr osiąga 3 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Poczujecie tu delikatny wiatr o prędkości 3 m/s przy temperaturze powietrza 18°C i temperaturze wody wynoszącej 16°C.
- Rowy Zachód Słoneczko: Ostatnie z kąpielisk kusi temperaturą powietrza na poziomie 18°C, wodą o temperaturze 16°C oraz spokojnym wiatrem o prędkości 3 m/s.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Wraz z nadejściem sierpniowych upałów powraca temat uciążliwych zakwitów sinic na polskim wybrzeżu. Mamy jednak doskonałe informacje dla wszystkich wypoczywających w tym regionie: na żadnym z kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Cała linia brzegowa w tej miejscowości jest wolna od uciążliwych glonów, a woda nad otwartym morzem charakteryzuje się świetną czystością. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan Bałtyku, dzięki czemu plażowicze w Rowach mogą bez żadnych obaw korzystać z uroków bezpiecznych kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Rowach to idealna propozycja dla osób, które szukają ulgi od tropikalnego żaru, jaki dominował w kraju w ubiegłą sobotę i niedzielę. Mimo że nad krajem przemieszcza się front przynoszący burze w innych województwach, nad samym morzem jest dzisiaj spokojnie. Stabilne temperatury powietrza (17-18°C) i wody (16-17°C) w połączeniu z delikatnym wiatrem (3 m/s) gwarantują komfortowy relaks. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnych parametrach zawsze należy sprawdzać kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Bezpieczeństwo nad wodą jest priorytetem – słuchajcie zaleceń ratowników i cieszcie się udanym urlopem!