Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Warunki na gdyńskich plażach są dziś stabilne i wyjątkowo sprzyjające. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, tafla wody jest spokojna. Co ciekawe, woda w Zatoce Gdańskiej jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co gwarantuje komfortową kąpiel. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Gdynia Babie Doły: Temperatura wody wynosi 19°C przy temperaturze powietrza 17°C . Ostatnie badanie z 5 sierpnia potwierdziło doskonałą jakość wody.

Temperatura wody wynosi przy temperaturze powietrza . Ostatnie badanie z 5 sierpnia potwierdziło doskonałą jakość wody. Gdynia Orłowo: To najcieplejszy punkt na lądzie z temperaturą powietrza 18°C . Woda ma 19°C i jest w pełni przydatna do kąpieli.

To najcieplejszy punkt na lądzie z temperaturą powietrza . Woda ma i jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdynia Redłowo: Bezpieczne warunki i woda o temperaturze 19°C (powietrze 17°C ) zachęcają do odpoczynku pod klifem.

Bezpieczne warunki i woda o temperaturze (powietrze ) zachęcają do odpoczynku pod klifem. Gdynia Śródmieście: Najcieplejsza woda czeka w samym sercu miasta – ma dziś aż 20°C przy temperaturze powietrza 17°C.

Warto dodać, że na 17 sierpnia zaplanowano kolejne rutynowe badania czystości wody na wszystkich wymienionych kąpieliskach, co pozwala na bieżąco dbać o bezpieczeństwo wypoczywających.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z czterech monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Wszystkie plaże dysponują aktualnymi, pozytywnymi ocenami stanu sanitarnego wody. Oznacza to, że można bez obaw korzystać z kąpieli w każdym z tych miejsc.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć fala uciążliwych upałów na Pomorzu już minęła, to łagodniejsze temperatury powietrza w granicach 17-18°C w połączeniu z przyjemnie nagrzaną wodą nadal sprzyjają nadmorskiemu relaksowi. Kluczem do udanego wypoczynku jest jednak zawsze odpowiedzialność. Złota zasada plażowicza to kąpiel wyłącznie na strzeżonych kąpieliskach i uważne śledzenie komunikatów ratowników. Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza bezpieczne wejście do wody – korzystajmy z uroków Bałtyku z głową!

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