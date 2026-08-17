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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Warunki na gdyńskich plażach są dziś stabilne i wyjątkowo sprzyjające. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, tafla wody jest spokojna. Co ciekawe, woda w Zatoce Gdańskiej jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co gwarantuje komfortową kąpiel. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:
- Gdynia Babie Doły: Temperatura wody wynosi 19°C przy temperaturze powietrza 17°C. Ostatnie badanie z 5 sierpnia potwierdziło doskonałą jakość wody.
- Gdynia Orłowo: To najcieplejszy punkt na lądzie z temperaturą powietrza 18°C. Woda ma 19°C i jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Gdynia Redłowo: Bezpieczne warunki i woda o temperaturze 19°C (powietrze 17°C) zachęcają do odpoczynku pod klifem.
- Gdynia Śródmieście: Najcieplejsza woda czeka w samym sercu miasta – ma dziś aż 20°C przy temperaturze powietrza 17°C.
Warto dodać, że na 17 sierpnia zaplanowano kolejne rutynowe badania czystości wody na wszystkich wymienionych kąpieliskach, co pozwala na bieżąco dbać o bezpieczeństwo wypoczywających.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z czterech monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Wszystkie plaże dysponują aktualnymi, pozytywnymi ocenami stanu sanitarnego wody. Oznacza to, że można bez obaw korzystać z kąpieli w każdym z tych miejsc.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Choć fala uciążliwych upałów na Pomorzu już minęła, to łagodniejsze temperatury powietrza w granicach 17-18°C w połączeniu z przyjemnie nagrzaną wodą nadal sprzyjają nadmorskiemu relaksowi. Kluczem do udanego wypoczynku jest jednak zawsze odpowiedzialność. Złota zasada plażowicza to kąpiel wyłącznie na strzeżonych kąpieliskach i uważne śledzenie komunikatów ratowników. Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza bezpieczne wejście do wody – korzystajmy z uroków Bałtyku z głową!