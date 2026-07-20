Sinice Mechelinki 20.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla osób planujących letni odpoczynek w gminie Kosakowo mamy znakomite wiadomości. Jedyne oficjalne kąpielisko w Mechelinkach jest dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Chociaż niedawne sztormy znacząco schłodziły wody Bałtyku, to dzisiejsze, bardzo spokojne warunki wiatrowe sprzyjają bezpiecznej rekreacji. Oto szczegóły dotyczące warunków na kąpielisku:

Kąpielisko Mechelinki – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca 2026 r., następne planowane badanie: 22 lipca 2026 r.). Na strażnicy ratowników nie powiewa czerwona flaga, co oznacza brak jakichkolwiek zakazów wejścia do wody.

Warto pamiętać, że jeszcze niedawno tutejsza plaża zmagała się z przejściowymi problemami mikrobiologicznymi, jednak najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły pełne bezpieczeństwo dla zdrowia kąpiących się. Dzisiejsza spokojna aura i minimalny wiatr dają idealną okazję do relaksu nad Zatoką Pucką.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda w tej części Zatoki Puckiej jest czysta i przejrzysta, co oznacza, że można bez przeszkód i obaw o zdrowie korzystać z kąpieli. Przypominamy, że ewentualne ostrzeżenia o sinicach są na bieżąco monitorowane przez ratowników oraz Główny Inspektorat Sanitarny, a na ten moment plażowicze mają w pełni zielone światło do rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi przyjemną temperaturę powietrza na poziomie 22°C, choć woda w Zatoce Puckiej ma obecnie orzeźwiające 17°C. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s stwarza znakomite warunki do wypoczynku nawet dla najmłodszych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo na plaży.

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