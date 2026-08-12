Gdzie można się kąpać w Łebie? Lista otwartych plaż

Dobra wiadomość dla miłośników morskich kąpieli – dwa z trzech głównych kąpielisk w Łebie są dziś w pełni dostępne dla turystów. Ratownicy nie zgłaszają tam żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Warunki do pływania są stabilne. Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda ma 19°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym.

Warunki do pływania są stabilne. Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr wieje z prędkością . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Podobnie jak na plaży A, tutaj również możemy bezpiecznie korzystać z uroku morskich fal. Temperatura powietrza to 18°C, wody – 19°C, a prędkość wiatru wynosi 4 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Łebie

Niestety, jedno z kąpielisk zostało czasowo wyłączone z użytku ze względu na trudne warunki fizyczne. Morze w tym rejonie bywa zdradliwe, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie infrastruktury portowej, gdzie pod wpływem ukształtowania dna i falochronów mogą tworzyć się silne prądy oraz wiry:

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Obowiązuje tu bezwzględny zakaz wchodzenia do wody (wywieszona czerwona flaga). Powodem decyzji ratowników są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne. Choć temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 19°C, a wiatr to zaledwie 3 m/s, podwodne prądy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia pływaków. Woda pod względem sanitarnym jest jednak całkowicie czysta i przydatna do kąpieli.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wypoczywających w Łebie mamy uspokajający komunikat – na żadnym z monitorowanych kąpielisk (zarówno na plaży A, B, jak i C) nie odnotowano obecności sinic. Morze w tej okolicy jest całkowicie wolne od toksycznych zakwitów, co potwierdzają oficjalne oceny jakości wody. Można bezpiecznie korzystać z plażowania bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie przynosi umiarkowane temperatury – termometry wskazują 18°C, a woda w Bałtyku ma komfortowe 19°C. Lekki wiatr o prędkości od 3 do 4 m/s może stwarzać mylne wrażenie pełnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że zdradliwe prądy wsteczne potrafią być niezwykle silne i są praktycznie niewidoczne z brzegu, nawet gdy tafla wody wydaje się spokojna. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz zakaz, który ratuje ludzkie życie!

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