Dramatyczna akcja ratunkowa w Gościcinie. 40-latek zmarł po porażeniu prądem

D.P
2026-08-12 12:15

Tragiczne wydarzenia na Pomorzu. We wtorek, 11 sierpnia, służby interweniowały w Gościcinie w powiecie wejherowskim, gdzie 40-letni mężczyzna został porażony prądem. Ratownicy podjęli walkę o jego życie, jednak pomimo prowadzonej reanimacji 40-latka nie udało się uratować.

Dwaj strażacy w hełmach i mundurach z napisem Straż Pożarna. O tragedii w Gościcinie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Pixabay.com
  • Poważny wypadek w Gościcinie na Pomorzu. 40-letni mieszkaniec, który został porażony prądem, wymagał błyskawicznej pomocy służb.
  • Zespoły medyczne i strażackie podjęły heroiczną walkę, aby uratować życie ciężko rannego mężczyzny, ale akcja zakończyła się niepowodzeniem.
  • Poniżej przedstawiamy szczegóły związane z tym dramatycznym wydarzeniem.

Śmiertelne porażenie prądem w Gościcinie. Służby pilnie wezwane na ratunek

Do tragedii doszło we wtorek, 11 sierpnia, na terenie Gościcina w powiecie wejherowskim. Przy ul. Robakowskiej pomocy potrzebował 40-letni mężczyzna, który został porażony prądem. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli walkę o życie 40-latka. U poszkodowanego prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. W działaniach uczestniczył również zespół ratownictwa medycznego.

Przeczytaj także:
20-latek walczy o życie po ataku nożem na Pomorzu. Nieoficjalnie: zatrzymano je…

Tragiczny koniec akcji na Pomorzu. Lekarz stwierdził zgon 40-latka

Według informacji przekazanych przez „Puls Gdańska” strażacy prowadzili reanimację do momentu przekazania mężczyzny zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, podjęte działania nie przyniosły rezultatu i lekarz stwierdził zgon 40-latka. Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do porażenia prądem, nie są obecnie znane.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Jazda na dachu BMW