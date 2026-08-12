Dramatyczna akcja ratunkowa w Gościcinie. 40-latek zmarł po porażeniu prądem

Poważny wypadek w Gościcinie na Pomorzu. 40-letni mieszkaniec, który został porażony prądem , wymagał błyskawicznej pomocy służb.

, wymagał błyskawicznej pomocy służb. Zespoły medyczne i strażackie podjęły heroiczną walkę, aby uratować życie ciężko rannego mężczyzny , ale akcja zakończyła się niepowodzeniem.

, ale akcja zakończyła się niepowodzeniem. Poniżej przedstawiamy szczegóły związane z tym dramatycznym wydarzeniem.

Śmiertelne porażenie prądem w Gościcinie. Służby pilnie wezwane na ratunek

Do tragedii doszło we wtorek, 11 sierpnia, na terenie Gościcina w powiecie wejherowskim. Przy ul. Robakowskiej pomocy potrzebował 40-letni mężczyzna, który został porażony prądem. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli walkę o życie 40-latka. U poszkodowanego prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. W działaniach uczestniczył również zespół ratownictwa medycznego.

Tragiczny koniec akcji na Pomorzu. Lekarz stwierdził zgon 40-latka

Według informacji przekazanych przez „Puls Gdańska” strażacy prowadzili reanimację do momentu przekazania mężczyzny zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, podjęte działania nie przyniosły rezultatu i lekarz stwierdził zgon 40-latka. Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do porażenia prądem, nie są obecnie znane.

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