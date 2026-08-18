Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla każdego, kto planuje dziś spędzić czas nad wodą, mamy doskonałe informacje – na żadnej z miejskich plaż nie wprowadzono zakazów kąpieli. Warunki sprzyjają bezpiecznej rekreacji, choć odczuwalna temperatura jest niższa niż w ubiegłych dniach. Co ciekawe, woda w Bałtyku, solidnie nagrzana po wcześniejszych falach gorąca, jest dziś cieplejsza niż samo powietrze! Przy brzegu odnotowano bardzo spokojny wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s, co znacznie ułatwia relaks, mimo że nad otwartym morzem i w innych rejonach Wybrzeża synoptycy ostrzegają przed silniejszymi podmuchami.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Krynicy Morskiej:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast wody aż 19°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast wody aż 19°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C. Wiatr osiąga prędkość 3 m/s. Parametry sanitarno-epidemiologiczne wody są bez zarzutu.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C. Wiatr osiąga prędkość 3 m/s. Parametry sanitarno-epidemiologiczne wody są bez zarzutu. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C, przy łagodnym wietrze 3 m/s. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom, zwłaszcza podczas sierpniowych urlopów nad Bałtykiem. Mamy jednak świetną wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków morza!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż obecne warunki przyniosły spadek temperatury powietrza do 17°C, co wpisuje się w prognozowane ochłodzenie, to spokojny wiatr i wciąż ciepły Bałtyk (19°C) tworzą stabilne warunki do spacerów oraz szybkich kąpieli. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad morzem bywa bardzo dynamiczna, a u wybrzeży Bałtyku prognozowane są zmienne warunki i przelotne opady. Niezależnie od optymistycznych raportów, złotą zasadą każdego plażowicza pozostaje stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem!

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