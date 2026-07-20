Sinice Krynica Morska 20.07. Czy w Krynicy Morskiej można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają
Choć po rekordowo tłumnej niedzieli temperatura powietrza nieco spadła, miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Wszystkie monitorowane plaże w Krynicy Morskiej są dzisiaj całkowicie otwarte i bezpieczne. Co ciekawe, na większości plaż woda o temperaturze 18°C jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co zawdzięczamy powolnemu oddawaniu ciepła przez Bałtyk po ostatnich upalnych dniach. Bardzo słaby wiatr sprawia, że fale są minimalne, co gwarantuje komfortowe warunki.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i otwartą plażę.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj termometry wskazują 16°C w cieniu, ale woda zachowuje przyjemne 18°C. Przy wietrze 1 m/s kąpielisko jest w pełni otwarte dla plażowiczów.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Podobnie jak na sąsiednich plażach, powietrze ma dziś 16°C, a woda 18°C. Brak ograniczeń – flaga nie została wywieszona, co oznacza zielone światło dla kąpieli.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko przy porcie również zaprasza (temperatura powietrza 16°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s). Warunki są w pełni bezpieczne.
Warto dodać, że badania wody przeprowadzone przez sanepid potwierdzają jej doskonałą jakość i przydatność do kąpieli. Kolejne rutynowe kontrole czystości zaplanowano już na jutro, 21 lipca.
Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu sinic, mamy świetne wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda w tej części Zatoki Gdańskiej i otwartego morza jest całkowicie czysta i przejrzysta. Podczas gdy w niektórych innych rejonach województwa pomorskiego sporadycznie pojawiają się alerty sanitarno-epidemiologiczne, Mierzeja Wiślana pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczna i wolna od uciążliwych glonów.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, poniedziałek 20 lipca to dzień z rześkim, ale spokojnym powietrzem (od 16°C do 20°C) i stabilną temperaturą wody wynoszącą 18°C. Bardzo łagodny wiatr o sile 1 m/s sprzyja spacerom i rekreacji bez uciążliwego chłodu. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Zawsze przed wejściem na plażę sprawdzajmy kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, to właśnie ich czujność jest najlepszą gwarancją udanego urlopu.