Sinice Krynica Morska 20.07. Czy w Krynicy Morskiej można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Choć po rekordowo tłumnej niedzieli temperatura powietrza nieco spadła, miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Wszystkie monitorowane plaże w Krynicy Morskiej są dzisiaj całkowicie otwarte i bezpieczne. Co ciekawe, na większości plaż woda o temperaturze 18°C jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co zawdzięczamy powolnemu oddawaniu ciepła przez Bałtyk po ostatnich upalnych dniach. Bardzo słaby wiatr sprawia, że fale są minimalne, co gwarantuje komfortowe warunki.

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i otwartą plażę.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i otwartą plażę. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj termometry wskazują 16°C w cieniu, ale woda zachowuje przyjemne 18°C . Przy wietrze 1 m/s kąpielisko jest w pełni otwarte dla plażowiczów.

Tutaj termometry wskazują w cieniu, ale woda zachowuje przyjemne . Przy wietrze 1 m/s kąpielisko jest w pełni otwarte dla plażowiczów. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Podobnie jak na sąsiednich plażach, powietrze ma dziś 16°C , a woda 18°C . Brak ograniczeń – flaga nie została wywieszona, co oznacza zielone światło dla kąpieli.

Podobnie jak na sąsiednich plażach, powietrze ma dziś , a woda . Brak ograniczeń – flaga nie została wywieszona, co oznacza zielone światło dla kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko przy porcie również zaprasza (temperatura powietrza 16°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s). Warunki są w pełni bezpieczne.

Warto dodać, że badania wody przeprowadzone przez sanepid potwierdzają jej doskonałą jakość i przydatność do kąpieli. Kolejne rutynowe kontrole czystości zaplanowano już na jutro, 21 lipca.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu sinic, mamy świetne wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda w tej części Zatoki Gdańskiej i otwartego morza jest całkowicie czysta i przejrzysta. Podczas gdy w niektórych innych rejonach województwa pomorskiego sporadycznie pojawiają się alerty sanitarno-epidemiologiczne, Mierzeja Wiślana pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczna i wolna od uciążliwych glonów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek 20 lipca to dzień z rześkim, ale spokojnym powietrzem (od 16°C do 20°C) i stabilną temperaturą wody wynoszącą 18°C. Bardzo łagodny wiatr o sile 1 m/s sprzyja spacerom i rekreacji bez uciążliwego chłodu. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Zawsze przed wejściem na plażę sprawdzajmy kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, to właśnie ich czujność jest najlepszą gwarancją udanego urlopu.

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