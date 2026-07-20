Sinice Gdynia 20.07. Czy w Gdyni można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Na gdyńskich plażach nie odnotowano dziś żadnych przeszkód i na wszystkich kąpieliskach powiewają białe flagi, zezwalające na bezpieczną kąpiel. Warto jednak zaplanować plażowanie na pierwszą połowę dnia, ponieważ synoptycy zapowiadają stopniowe nasilanie się wiatru i nadejście chłodniejszego frontu w godzinach popołudniowych.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 20 lipca:

Gdynia Śródmieście: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , podczas gdy powietrze nagrzało się do 17°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co zapewnia spokojną taflę wody. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na dziś, czyli 20 lipca.

Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody wynosi przyjemne , podczas gdy powietrze nagrzało się do . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie , co zapewnia spokojną taflę wody. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na dziś, czyli 20 lipca. Gdynia Redłowo: Warunki są niemal identyczne jak w Śródmieściu. Woda osiągnęła temperaturę 19°C , a powietrze 17°C . Bardzo słaby wiatr ( 1 m/s ) sprawia, że woda jest spokojna i bezpieczna. Dzisiejszy dzień to także termin kolejnego planowanego badania wody.

Warunki są niemal identyczne jak w Śródmieściu. Woda osiągnęła temperaturę , a powietrze . Bardzo słaby wiatr ( ) sprawia, że woda jest spokojna i bezpieczna. Dzisiejszy dzień to także termin kolejnego planowanego badania wody. Gdynia Orłowo: Zaprasza wszystkich miłośników kultowego molo. Woda ma tutaj 18°C , a powietrze 17°C . Przy wietrze o prędkości 1 m/s warunki są znakomite do brodzenia i pływania. Kąpielisko przejdzie dziś (20 lipca) kolejne rutynowe testy sanitarne.

Zaprasza wszystkich miłośników kultowego molo. Woda ma tutaj , a powietrze . Przy wietrze o prędkości warunki są znakomite do brodzenia i pływania. Kąpielisko przejdzie dziś (20 lipca) kolejne rutynowe testy sanitarne. Gdynia Babie Doły: Ta urokliwa, nieco bardziej kameralna plaża oferuje temperaturę wody na poziomie 18°C i powietrza wynoszącą 17°C. Wiatr jest znikomy (1 m/s), a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Dziś również w tym miejscu odbędzie się planowane pobranie próbek do badań mikrobiologicznych.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Na ten moment mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie stwierdzono obecności sinic. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda w Babich Dołach, Orłowie, Redłowie oraz Śródmieściu jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć w innych częściach kraju zdarzają się punktowe wyłączenia plaż z powodu tych mikroorganizmów, Gdynia pozostaje bezpieczną oazą. Dzisiejsze, planowe badania wody mają za zadanie potwierdzić ten korzystny stan rzeczy i zagwarantować pełen spokój wszystkim plażowiczom.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Gdyni upływa pod znakiem łagodnej, aczkolwiek rześkiej aury. Temperatura wody (18-19°C) jest niemal równa lub nawet wyższa od temperatury powietrza (17°C), co sprawia, że wejście do morza nie powoduje szoku termicznego. Niezależnie od panujących warunków, naszą złotą zasadą powinno być zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników tuż po przyjściu na plażę. Pamiętajmy, że pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin, co doskonale widać po dzisiejszym, popołudniowym ochłodzeniu. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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