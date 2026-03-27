Scooby na tropie! Nowy policyjny pies już pokazuje, co potrafi w Lęborku [GALERIA]

Nowy pies w służbie. Scooby już tropi i odnosi pierwsze sukcesy

W lęborskiej komendzie od lat służbę pełnią dwa doświadczone psy – Hera, owczarek belgijski specjalizujący się w tropieniu, oraz Brek, owczarek niemiecki wykorzystywany w działaniach patrolowo-tropiących. Ich przewodnikiem jest mł. asp. Leszek Lewandowski. Ten zgrany zespół ma na koncie wiele udanych akcji, w tym poszukiwania osób zaginionych.

- Na początku tego roku szeregi lęborskiej Policji zasilił nowy pies służbowy. To Scooby, młody owczarek belgijski. Przez ponad pięć miesięcy nowy pies i jego przewodnik st. post. Krzysztof Cichosz, szkolili się w działaniach patrolowo – tropiących w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Teraz tworzą zgrany i skuteczny duet - czytamy na stronie policji w Lęborku.

Choć Scooby dopiero zaczyna służbę, już może pochwalić się pierwszymi sukcesami i potwierdza swoje duże predyspozycje do pracy w policji.

Cztery łapy na służbie. Psy policyjne to niezastąpione wsparcie funkcjonariuszy

Psy służbowe odgrywają kluczową rolę w pracy policjantów. Pomagają m.in. w patrolowaniu terenu, poszukiwaniach osób zaginionych, ujawnianiu śladów przestępstw oraz wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych. Ich przewodnicy opiekują się nimi przez całą dobę, a między człowiekiem a zwierzęciem buduje się silna więź.

- Aby efektywnie pełnić służbę wspólnie szkolą swoje umiejętności takie jak zwinność, sprawność fizyczna, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca i wzajemne zaufanie. W tym tygodniu lęborscy przewodnicy psów służbowych przeprowadzili zajęcia treningowe, które oprócz doskonalenia umiejętności, były połączone z elementami zabawy - dodają funkcjonariusze.

Takie zajęcia mają ogromne znaczenie dla utrzymania dobrej kondycji psów, a także dla wzmacniania relacji z opiekunami.

