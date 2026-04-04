Samochód spadł z mostu do rzeki w Kępicach. Ratownicy nie zdołali uratować pasażera

Wypadek na moście w Kępicach. Opel znalazł się w rzece

Do wypadku doszło w piątek, 3 kwietnia, po godzinie 21 w pomorskich Kępicach na terenie powiatu słupskiego. Opel poruszający się drogą wojewódzką zjechał z trasy na moście przy ulicy Kopernika, i wpadł do rzeki.

- Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 51-letnia kierująca Oplem na moście nad rzeką Wieprza straciła panowanie nad pojazdem, który uderzył w barierki, a następnie wpadł do rzeki - przekazał sierż. szt. Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Kierująca oraz jej 17-letni syn zdołali sami opuścić wrak. Zostali przetransportowani do szpitala. W aucie został jednak 52-letni pasażer, którego wyciągnęli strażacy. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo błyskawicznej reanimacji ratownikom nie udało się uratować mu życia, a lekarz potwierdził zgon.

Służby badają okoliczności zdarzenia w powiecie słupskim

Akcja ratunkowa wymagała obecności ratowników medycznych, kilku wozów strażackich oraz grupy wodno-nurkowej z Ustki. Na miejscu pojawili się także policjanci pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zajęli się dokładnym zabezpieczaniem wszelkich śladów i tworzeniem kompleksowej dokumentacji fotograficznej na potrzeby śledztwa.

i Autor: Km Psp Słupsk/ PAP

– Zebrany materiał pomoże ustalić okoliczności tego tragicznego zdarzenia - poinformował sierż. szt. Galus.

