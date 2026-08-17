Prognoza IMGW na najbliższe dni. Po fali chłodów wracają temperatury do 25 stopni

Prognoza pogody IMGW. We wtorek sporo chmur, ale potem czeka nas wyraźne ocieplenie

Według najnowszych prognoz IMGW pierwsze dni tygodnia nie będą jeszcze przypominały pełni lata. W części kraju pojawią się opady i sporo chmur, a temperatury nie będą szczególnie wysokie. Cieplejsza pogoda nadejdzie w środę – lokalnie słupki rtęci mogą wskazać nawet 25 st. C.

We wtorek, 18 sierpnia, nad Polską przeważać będzie duże zachmurzenie, jednak z biegiem dnia można liczyć na przejaśnienia, a pod wieczór miejscami również na rozpogodzenia. W wielu częściach kraju wystąpi przelotny deszcz, a na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Maksymalnie termometry wskażą przeważnie od 18 do 21 st. C. Niższych temperatur, około 16 st. C, należy spodziewać się lokalnie na wschodzie oraz w rejonach podgórskich.

Kiedy zrobi się cieplej? W środę pogoda przyniesie nawet 25 stopni i lokalne burze

Noc z wtorku na środę przyniesie dużo chmur, choć mieszkańcy centrum i wschodniej Polski mogą liczyć także na rozpogodzenia. Przelotne opady spodziewane są głównie na zachodzie i północy. Temperatura spadnie do około 10-12 st. C na wschodzie oraz 12-15 st. C na zachodzie. Najchłodniej będzie lokalnie na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat, gdzie może być około 8 st. C.

W środę, 19 sierpnia, niebo nadal będzie miejscami mocno zachmurzone, choć pojawią się również przejaśnienia. Rano więcej słońca możliwe jest na wschodzie i północnym wschodzie. W części kraju wystąpią przelotne opady, a w centrum i na północy możliwe będą burze. Zrobi się jednak wyraźnie cieplej – temperatura wyniesie od 19 do 23 st. C, a na południu miejscami może sięgnąć około 25 st. C.

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