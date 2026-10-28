Pożar w Słupsku uwięził 71-latkę. Policjanci pożyczyli drabinę od sąsiada

Pożar budynku w Słupsku. Policjanci ratowali uwięzioną 71-latkę

W nocy 25 października, niedługo przed godziną 3, dyżurny policji odebrał zgłoszenie dotyczące pożaru altany przy jednym z budynków mieszkalnych w Słupsku. Natychmiast wysłał na miejsce patrol. Gdy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, zauważyli, że ogień objął już fragment domu, uniemożliwiając ewakuację przez główne wejście.

Mundurowi ustalili, że w budynku znajdują się 71-letnia seniorka i jej 30-letni wnuk. Po chwili dostrzegli na terenie posesji młodego mężczyznę, który przekazał im, że kobieta nie może wydostać się z piętra płonącego domu. Sytuację dodatkowo komplikowała obecność trzech butli z gazem wewnątrz budynku.

- Policjanci bez chwili wahania podjęli decyzję wejścia na górę i ewakuowania kobiety. Z pomocą ruszył sąsiad, który przekazał policjantom drabinę, przy pomocy której mł. asp. Dariusz Świebodziński oraz st. post. Estera Szklarczyk wydostali seniorkę na zewnątrz, a następnie przez ogrodzenie przekazali kobietę strażakom, którzy dojechali właśnie na miejsce – informują pomorscy policjanci.

Pożar w Słupsku i zatrucie tlenkiem węgla. Trwa śledztwo policji

Po akcji ratunkowej 71-letnia kobieta oraz dwoje funkcjonariuszy trafili do szpitala w związku z zatruciem tlenkiem węgla. Cała trójka pozostała pod opieką lekarzy przez kilkanaście godzin. Wczoraj policjanci wspólnie z technikiem kryminalistyki oraz biegłym z dziedziny pożarnictwa dokonali oględzin pogorzeliska. Zebrane dowody posłużą teraz śledczym do wyjaśnienia szczegółowego przebiegu zdarzenia i ustalenia przyczyn pożaru.