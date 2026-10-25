Pożar restauracji w Bytowie! Ogień z kuchni błyskawicznie przeniósł się na poddasze

Do pożaru w restauracji Młyn przy ul. Wolności w Bytowie doszło w niedzielę, 25 października. Strażacy otrzymali zgłoszenie kilka minut przed południem. Początkowo ogień pojawił się w pomieszczeniach kuchni, jednak sytuacja szybko się rozwinęła i płomienie objęły również poddasze budynku.

Jak przekazał mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej, dwie osoby opuściły budynek jeszcze przed przyjazdem służb. W pożarze nikt nie ucierpiał.

17 zastępów straży pożarnej w akcji

Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza. Uczestniczy w niej 17 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą także prace rozbiórkowe, które mają umożliwić dotarcie do ukrytych zarzewi ognia i skuteczne dogaszenie pożaru.

Sytuacja wymaga zaangażowania licznych sił i środków, ponieważ ogień przedostał się na poddasze budynku.

Zamknięta ulica Wolności w Bytowie. Są objazdy

Pożar spowodował również utrudnienia dla kierowców. Jak poinformował gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zamknięto ul. Wolności, przebiegającą w ciągu drogi krajowej nr 20. Utrudnienia dotyczą odcinka między rondem na skrzyżowaniu z ul. Dworcową a ul. 1 Maja.

Policja kieruje kierowców na objazdy ulicami miasta.