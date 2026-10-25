IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w siedmiu województwach i sztormem na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża, czyli północnej części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i północno-zachodniego krańca woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo ostrzeżenie to będzie obowiązywało również na południu Podkarpacia, Małopolski, a także na krańcach Dolnego Śląska.

Na terenach objętych I stopniem ostrzeżenia IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.

IMGW ostrzega też Wybrzeże przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku. Alert obowiązuje od niedzielnego poranka do godz. 16 tego samego dnia.

Natomiast, na południu woj. śląskiego oraz dolnośląskiego, przewidziane jest ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem.

Dziś nad Polską z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych, niosący miejscami bardziej intensywne opady deszczu. (prognoza opadu na 8 godzin-model MERGE). #Imgw #opady #deszcz #prognoza #Imgw #opady #deszcz #prognoza https://t.co/h8ZHcs4BwD— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 25, 2026

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa” - informuje Instytut.

Do mieszkańców Bielska-Białej oraz pow. bielskiego, cieszyńskiego oraz żywieckiego w woj. śląskim, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z ostrzeżeniem przed prognozowanym sinym wiatrem w niedzielę. - Prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - ostrzega RCB.

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Wszystkie stopnie ostrzeżeń zaczną obowiązywać w niedzielę rano i potrwają najpóźniej do godz. 21.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a alert II stopnia – wystąpienie tych zjawisk.