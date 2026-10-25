To miasto znajduje się w sercu dżungli. Jest odizolowane od świata

Miasto bez dróg w sercu dżungli

Iquitos, bowiem o tej miejscowości będzie dziś mowa, to miasto w północno-wschodniej części Peru, nad rzeką Amazonką, liczące ok. 400 tys. mieszkańców. Jest stolicą regionu Loreto i prowincji Maynas oraz - co ciekawe - jedynym tak dużym miastem na świecie, do którego nie prowadzi żadna droga kołowa ani tor kolejowy.

Jak można się domyślać, codzienność w Iquitos jest nierozerwalnie związana z dżunglą. Lokalna kuchnia opiera się na darach lasu i rzek: rybach, owocach tropikalnych oraz roślinach leczniczych. Tym samym tradycyjna medycyna amazońska i wiedza rdzennych ludów wciąż odgrywają ważną rolę w życiu mieszkańców. Co ciekawe, Iquitos to dziś popularny kierunek wśród turystów, którzy chcą wyruszyć na odkrywanie lasów w Amazonii.

Iquitos - jedno z najbardziej odizolowanych miast świata

Odizolowanie Iquitos nie jest tylko geograficznym faktem, lecz elementem tożsamości miasta. Mieszkańcy nauczyli się samowystarczalności, elastyczności i życia w harmonii z naturą. Jednocześnie zmagają się z wyzwaniami: wysokimi kosztami transportu, ograniczonym dostępem do towarów i presją na środowisko naturalne. Choć z pewnością może wydawać się to nieco dziwne, to okazuje się, że w Iquitos znajdują się nawet dwa uniwersytety - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana oraz Universidad Particular de Iquitos.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sprawdźcie zdjęcia Iquitos w galerii zdjęć poniżej

9

Jak dostać się do Iquitos?

Do największego miasta na świecie bez dostępu drogowego można dostać się wyłącznie samolotem lub drogą wodną. Najpopularniejsza opcja to 1,5-godzinny lot z Limy, a alternatywą jest też kilkudniowy rejs z Yurimaguas lub Pucallpy.

Iquitos - historia powstania miasta

Początki Iquitos sięgają XVIII wieku, kiedy tereny te były niemal całkowicie porośnięte dżunglą. Miasto wyrosło wokół misji jezuickiej, lecz początkowo była to niewielka osada indiańska, zamieszkana głównie przez lud Iquito, od którego pochodzi nazwa miasta.

Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku wraz z tzw. gorączką kauczukową. Amazonia stała się wówczas światowym centrum wydobycia naturalnego kauczuku, niezbędnego do produkcji opon i wyrobów przemysłowych. Iquitos, położone strategicznie nad rzeką, błyskawicznie przekształciło się w bogate miasto handlowe.

Choć boom kauczukowy zakończył się gwałtownie na początku XX wieku, gdy plantacje przeniesiono do Azji, Iquitos przetrwało jako główne centrum miejskie peruwiańskiej Amazonii. Dziś jest ważnym ośrodkiem turystycznym, naukowym i bramą do dżungli amazońskiej.