Pożar na ogródkach działkowych w Gdańsku. W środku uwięzionych było pięć psów [GALERIA]

Na terenie gdańskich ogródków działkowych zapaliła się altana, w której przebywały zwierzęta.

Kiedy strażacy sforsowali wejście, w środku odkryli pięć psów, a część z nich nie dawała oznak życia.

Dzięki reanimacji cztery czworonogi przeżyły, ale jeden zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 marca, na terenie ogródków działkowych ROD Odnowa przy ul. Cedrowej w Gdańsku. Ogień objął jeden z domków, a ze zgłoszenia wynikało, że w środku mogą znajdować się zwierzęta.

- Po godz. 10:55 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze domku na terenie ogródków działkowych. Zgłaszający informowali, że wewnątrz znajduje się kilka psów - informuje KM PSP Gdańsk w mediach społecznościowych.

Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej, w sumie dziewięciu strażaków. Po przybyciu na miejsce potwierdzono zgłoszenie i natychmiast przystąpiono do ewakuacji. Ratownicy weszli do płonącego budynku.

- Ratownicy po wyważeniu drzwi natrafili w pierwszym pomieszczeniu na leżące na podłodze 5 psów - kilka już nieprzytomnych. W budynku nie było ludzi - dodają gdańscy strażacy.

Reanimacja zwierząt po pożarze na ROD Odnowa. Weterynarz i Ekopatrol na miejscu

Po wyniesieniu zwierząt na zewnątrz zajęli się nimi ratownicy z JRG 2. Po podaniu tlenu cztery psy odzyskały przytomność i wróciły do sprawności. Jednego zwierzęcia niestety nie udało się uratować.

Ogień został szybko opanowany, jednak zniszczeniu uległa m.in. część ściany zewnętrznej oraz wyposażenie przedsionka. Jak przekazali strażacy, w trakcie działań na miejscu pojawił się właściciel posesji. Obecni byli również funkcjonariusze Ekopatrolu oraz lekarz weterynarii.

