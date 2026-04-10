Potężny pożar w zakładzie utylizacji opon. Słup czarnego dymu widać z ogromnej odległości

Pożar w zakładzie utylizacji opon. Akcja gaśnicza w Rożentalu

Ratownicy odebrali dramatyczne wezwanie w piątek tuż przed godziną 17. Płomienie bardzo szybko zajęły przemysłową maszynę służącą do mielenia zużytych opon oraz wielką stertę gotowego granulatu. O szczegółach pierwszych chwil tej trudnej interwencji opowiedział dziennikarzom młodszy aspirant Dawid Westrych, pełniący funkcję rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Zaznaczył przy tym, że żywioł nie pochłonął żadnych ofiar.

„Po przybyciu pierwszych zastępów potwierdzono rozwinięty pożar obejmujący obszar około 300 metrów kwadratowych”

W trwającej operacji gaśniczej uczestniczą potężne siły ratownicze, a kolejne jednostki sukcesywnie dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Dowództwo zdecydowało o ściągnięciu w rejon operacji wozu z gdańskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 5, który dostarcza nowoczesną aparaturę do ochrony dróg oddechowych. Teren zabezpieczają również pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska analizujący stan lokalnego powietrza. Wsparcie zapewnia dodatkowo specjalistyczna komórka chemiczno-ekologiczna przysłana prosto z Gdyni.