Potężny pożar magazynu w Gdyni. Ogień zaczął trawić zaparkowane samochody

Gdynia: Pożar hali z makulaturą

W środę, 22 kwietnia o 16:30, służby odebrały wezwanie dotyczące wielkiego ognia w hali magazynowej przy ulicy Północnej na terenie Gdyni. Kiedy pierwsze wozy gaśnicze dojechały na miejsce, żywioł był już w zaawansowanej fazie rozwoju.

Do opanowania sytuacji skierowano łącznie około trzydziestu zastępów straży pożarnej.

Płomienie strawiły składowaną wewnątrz sprasowaną makulaturę, po czym błyskawicznie przeniosły się na stojące na zewnątrz samochody. Według pierwszych raportów służb, w tym zdarzeniu nie było żadnych osób poszkodowanych.

Starszy kapitan Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej, w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że płonący budynek ma pokaźne wymiary, sięgające 100 na 50 metrów.

„Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu i objął co najmniej pięć pojazdów służbowych zaparkowanych bezpośrednio przy magazynie”

Akcja ratowników skupia się obecnie na całkowitym stłumieniu płomieni. Strażacy robią wszystko, by skutecznie zabezpieczyć sąsiadujące budynki przed dalszym rozprzestrzenianiem się groźnego żywiołu.

