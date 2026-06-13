Potężne załamanie pogody nad Polską. Eksperci biją na alarm. Ostrzeżenia dla 11 województw

PAP
PAP
D.P
2026-06-13 7:34

Pogoda szykuje nieprzyjemną niespodziankę! IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Mieszkańcy zagrożonych regionów powinni zachować ostrożność, ponieważ możliwe są utrudnienia w ruchu, miejscowe podtopienia oraz szkody spowodowane przez niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Poniżej prezentujemy listę województw objętych alertami meteorologicznymi.

IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia. Burze i ulewy nad 14 województwami
Autor: Freepik.com

Alerty IMGW pierwszego stopnia. Burze, gradobicie i wichury w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed burzami dla jedenastu województw. Synoptycy przewidują intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru oraz możliwość wystąpienia gradu.

Żółte komunikaty meteorologiczne dotyczą obszarów w województwach:

  • dolnośląskim,
  • lubuskim,
  • łódzkim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • mazowieckim,
  • podlaskim,
  • pomorskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • zachodniopomorskim
  • oraz na północy województwa opolskiego.

Alerty będą obowiązywać w sobotę, 13 czerwca, w godzinach od 12 do 23.

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Według prognoz burzom towarzyszyć będą opady deszczu wynoszące od 20 do 30 mm oraz wiatr osiągający w porywach od 60 do 75 km/h. Lokalnie mogą pojawić się również opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk IMGW ocenia na 75 proc.

Alert I stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali ostrzeżeń meteorologicznych. Oznacza jednak możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

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