Potężne załamanie pogody nad Polską. Eksperci biją na alarm. Ostrzeżenia dla 11 województw

Alerty IMGW pierwszego stopnia. Burze, gradobicie i wichury w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed burzami dla jedenastu województw. Synoptycy przewidują intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru oraz możliwość wystąpienia gradu.

Żółte komunikaty meteorologiczne dotyczą obszarów w województwach:

dolnośląskim,

lubuskim,

łódzkim,

kujawsko-pomorskim,

mazowieckim,

podlaskim,

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

zachodniopomorskim

oraz na północy województwa opolskiego.

Alerty będą obowiązywać w sobotę, 13 czerwca, w godzinach od 12 do 23.

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Według prognoz burzom towarzyszyć będą opady deszczu wynoszące od 20 do 30 mm oraz wiatr osiągający w porywach od 60 do 75 km/h. Lokalnie mogą pojawić się również opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk IMGW ocenia na 75 proc.

Alert I stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali ostrzeżeń meteorologicznych. Oznacza jednak możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

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