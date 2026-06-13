Potężne załamanie pogody nad Polską. Eksperci biją na alarm. Ostrzeżenia dla 11 województw

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Alerty IMGW pierwszego stopnia. Burze, gradobicie i wichury w Polsce
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed burzami dla jedenastu województw. Synoptycy przewidują intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru oraz możliwość wystąpienia gradu.
Żółte komunikaty meteorologiczne dotyczą obszarów w województwach:
- dolnośląskim,
- lubuskim,
- łódzkim,
- kujawsko-pomorskim,
- mazowieckim,
- podlaskim,
- pomorskim,
- warmińsko-mazurskim,
- zachodniopomorskim
- oraz na północy województwa opolskiego.
Alerty będą obowiązywać w sobotę, 13 czerwca, w godzinach od 12 do 23.
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Według prognoz burzom towarzyszyć będą opady deszczu wynoszące od 20 do 30 mm oraz wiatr osiągający w porywach od 60 do 75 km/h. Lokalnie mogą pojawić się również opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk IMGW ocenia na 75 proc.
Alert I stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali ostrzeżeń meteorologicznych. Oznacza jednak możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.