Ponad tysiąc kierowców straciło prawo jazdy w marcu. Winne zmiany w prawie

Nowe przepisy ruchu drogowego 2026: co się zmieniło?

Od początku marca 2026 roku na polskich drogach funkcjonują zaktualizowane przepisy. Kluczową zmianą jest rozszerzenie uprawnień policji – mundurowi mogą teraz zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą prędkość o 50 km/h również poza terenem zabudowanym. Przepis ten dotyczy w szczególności dróg jednojezdniowych, na których ruch odbywa się w dwóch kierunkach.

Policja masowo zatrzymuje prawa jazdy kierowcom

Wprowadzenie marcowych regulacji skutkuje lawinową utratą uprawnień przez osoby jeżdżące zbyt szybko. Jak przekazał portalowi Interia Robert Opas reprezentujący Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w samym marcu odebrano dokument aż 1202 kierującym, którzy złamali nowy przepis poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego, na starych zasadach – w obszarze zabudowanym – ukarano w ten sam sposób 509 kolejnych osób. Liczby te dowodzą, że znowelizowane prawo jest surowo egzekwowane, a miłośnicy szybkiej jazdy muszą dostosować się do obowiązujących restrykcji.

11

Taryfikator mandatów w 2026 roku

W obecnym, 2026 roku, nadal funkcjonuje zaostrzony taryfikator kar za przewinienia drogowe, wprowadzony we wcześniejszych latach. Wysokość grzywien pozostaje na poziomie z ubiegłego roku i kształtuje się następująco:

przekroczenie do 10 km/h to mandat 50 zł,

od 11 do 15 km/h wiąże się z karą 100 zł,

przy 16-20 km/h zapłacimy 200 zł,

21-25 km/h kosztuje 300 zł,

26-30 km/h to wydatek 400 zł,

31-40 km/h skutkuje mandatem 800 zł,

41-50 km/h oznacza 1000 zł,

za 51-60 km/h grozi 1500 zł,

61-70 km/h wyceniono na 2000 zł,

przekroczenie o ponad 70 km/h to aż 2500 zł kary.

Prawo jazdy od 17. roku życia – nowe zasady dla młodych

Trzeci dzień marca przyniósł również istotne ułatwienia dla osób chcących szybciej zdobyć uprawnienia. Nowe prawo umożliwia uzyskanie dokumentu kategorii B młodzieży w wieku 17 lat, pod warunkiem, że początkowo będą oni jeździć wyłącznie w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Szkolenie w ośrodku nauki jazdy można z kolei rozpocząć jeszcze wcześniej – dokładnie w wieku 16 lat i 9 miesięcy.