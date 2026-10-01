Ponad 3 promile i rozklekotany Ursus na drodze. Pijany 33-latek szybko trafił przed sąd

Pijany kierowca w gminie Nowa Wieś Lęborska. Stan ciągnika przerażał

W sobotę, 26 września, późnym wieczorem policjanci interweniowali w jednej z miejscowości na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Wcześniej otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który poruszał się drogą publiczną Ursusem z przyczepą. Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego kierowcę do kontroli. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad trzy promile alkoholu.

- Okazało się też, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu, a jego Ursus nie jest ubezpieczony. W ciągniku brakowało lusterek zewnętrznych oraz szyb bocznych i frontowej, liczne ubytki były również w karoserii pojazdu. Nie lepiej przedstawiał się stan techniczny niezarejestrowanej przyczepy, w której m.in. popękane były wszystkie opony – relacjonują policjanci.

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W trakcie interwencji 33-latek próbował się oddalić, używał wulgaryzmów i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Policjanci zatrzymali mężczyznę, natomiast Ursusa z przyczepą odholowali na parking strzeżony. Informację o braku obowiązkowego ubezpieczenia OC przekazali Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

W niedzielę śledczy przedstawili 33-latkowi zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Później mężczyzna został doprowadzony do sądu, który rozpatrzył jego sprawę w trybie przyspieszonym.

Utrata Ursusa i ogromna grzywna. Wyrok na pijanego 33-latka

- Sąd orzekł wobec zatrzymanego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, łącznie 15 tysięcy złotych grzywny i świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jak również przepadek ciągnika na rzecz Skarbu Państwa. 33-latek odpowie też wkrótce przed sądem za popełnione wykroczenia – dodają mundurowi.

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