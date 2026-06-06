Ponad 100 strażaków gasiło halę w Starogardzie Gdańskim. Nocna walka z potężnym pożarem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-06 7:35

Ogromny pożar przez wiele godzin trawił halę zlokalizowaną na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim. Funkcjonariusze straży pożarnej zmagali się z żywiołem przez całą noc, od piątku aż do wczesnego sobotniego poranka. Na szczęście w groźnym zdarzeniu na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Straż pożarna

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Autor: Grzegorz Kluczyński Straż pożarna

Wielki pożar na Drodze Owidzkiej. Nocna walka służb ratunkowych

W piątkowy wieczór służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku hurtowni zlokalizowanej przy ul. Droga Owidzka. Żywioł w zawrotnym tempie rozprzestrzenił się na halę o rozmiarach 40 na 40 metrów. Według informacji przekazanych przez st. ogn. Marcina Nierzwickiego z miejscowej Państwowej Straży Pożarnej, w akcję ratunkową zaangażowano ponad setkę strażaków.

Skala zadymienia wymusiła służbach wydanie pilnego komunikatu do okolicznych mieszkańców. Zalecono im szczelne zamknięcie okien oraz unikanie przebywania w pobliżu miejsca, gdzie prowadzono działania gaśnicze.

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Działania strażaków trwały do świtu. Koniec zagrożenia w Starogardzie Gdańskim

Zmagania z pożarem okazały się niezwykle skomplikowane i zajęły wiele godzin. Dopiero około godziny 5.30 strażakom udało się opanować sytuację . Po zakończeniu interwencji strażacy udali się do baz, a nadzór nad zgliszczami przejęli funkcjonariusze policji.

Przedstawiciele służb ratunkowych oficjalnie poinformowali, że niebezpieczeństwo dla okolicznej ludności minęło. W związku z tym wycofano również rekomendację dotyczącą nieotwierania okien w domach.

Trwa policyjne śledztwo. Co było przyczyną pożaru w Starogardzie Gdańskim?

Obecnie brakuje informacji na temat dokładnych powodów, dla których w hurtowni pojawił się ogień. Nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia pracują policjanci, a ich działania nadzoruje lokalna prokuratura. Kluczową i optymistyczną wiadomością jest fakt, że w wyniku tego potężnego pożaru nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach.

Zgliszcza po hurtowni. Co dalej z pogorzeliskiem w Starogardzie Gdańskim?

Obiekt uległ bardzo poważnym uszkodzeniom na skutek działania żywiołu. W nadchodzącym czasie na miejscu zjawią się specjaliści, którzy poddadzą analizie wytrzymałość uszkodzonej struktury budynku i dokonają kalkulacji poniesionych kosztów. Osoby mieszkające w sąsiedztwie relacjonowały, że pożar był widoczny z dużej odległości, głównie dzięki gigantycznej chmurze dymu unoszącej się nad miastem.

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Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
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straż pożarna