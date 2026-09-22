Polskie myśliwce poderwane w trybie alarmowym. Rosyjski samolot bardzo blisko wybrzeża

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-22 20:16

Nad Morzem Bałtyckim doszło do niebezpiecznego incydentu – polskie myśliwce przechwyciły rosyjską maszynę zwiadowczą Ił-20. Samolot znalazł się zaledwie 40 kilometrów od linii brzegowej naszego kraju. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to kolejne celowe testowanie wschodniej flanki NATO przez Moskwę.

Rosyjski samolot zwiadowczy Ił-20 w locie na tle błękitnego nieba. O incydencie nad Bałtykiem czytaj na Eska Trójmiasto.
Autor: Kirill Naumenko / CC BY-SA 3.0
  • Rosyjski samolot zwiadowczy Ił-20 został namierzony i eskortowany przez polskie myśliwce w odległości zaledwie 40 km od terytorium Polski.
  • Piloci pełniący dyżur bojowy błyskawicznie wystartowali, odprowadzając obcą maszynę na bezpieczną odległość od naszej strefy obronnej.
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do zdarzenia, przypominając, że armia jest w pełnej gotowości, a loty zbrojnego sąsiada to celowa presja.
  • Zgodnie z opinią ekspertów, takie manewry stanowią typową formę wojny hybrydowej, której celem jest sprawdzanie systemów obronnych państw NATO.

Rosyjski Ił-20 przechwycony blisko Polski

Przestrzeń międzynarodowa nad akwenem Morza Bałtyckiego po raz kolejny stała się areną napięć z udziałem sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. Zbliżający się do polskiego terytorium obiekt okazał się specjalistyczną maszyną zwiadowczą Ił-20, służącą do głębokiego rozpoznania elektronicznego i obrazowego. Kiedy tylko radary zlokalizowały obcy cel, dowództwo natychmiast wydało rozkaz startu myśliwców dyżurnych. Polscy lotnicy błyskawicznie przechwycili intruza w momencie, gdy zbliżył się na odległość zaledwie 40 kilometrów od naszych granic morskich.

Szef MON Kosiniak-Kamysz ocenia strategię Kremla

Swoje stanowisko wobec tego groźnego incydentu błyskawicznie przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej opublikował w mediach społecznościowych uspokajający komunikat dla obywateli, zwracając jednak uwagę na znacznie szerszy wymiar nieustannych i celowych prowokacji ze strony moskiewskiego reżimu. W swoim wpisie na platformie X polityk przekazał stanowcze słowa.

To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości! - stwierdził minister obrony.

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