Policjanci zajrzeli do schowka i zamarli. 40-latek miał broń i amunicję

Policyjna kontrola w Malborku doprowadziła do odkrycia niebezpiecznego znaleziska w aucie 40-latka.

Mężczyzna kierował samochodem łamiąc sądowy zakaz, a w schowku ukrywał pistolet hukowy wraz z amunicją, nie mając do tego uprawnień.

Sprawdź, z jakimi konsekwencjami prawnymi musi się teraz liczyć zatrzymany kierowca.

Kierowca z Malborka przewoził broń w schowku. Grozi mu 8 lat więzienia

W środę funkcjonariusze malborskiej drogówki zatrzymali do kontroli 40-latka kierującego samochodem osobowym. Szybko okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle siadać za kierownicą. Ciążył na nim bowiem pięcioletni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na tym jednak jego kłopoty się nie skończyły. W trakcie kontroli policjanci odkryli w samochodowym schowku broń hukową i 12 nabojów.

- Mężczyzna nie posiadał pozwolenia na jej posiadanie. Broń nie była także zarejestrowana. 40-latek po wykonaniu niezbędnych czynności został osadzony w policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Malborku – informują policjanci z Malborka.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. 40-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sądowy zakaz to nie fikcja. Policjanci z Malborka ostrzegają kierowców

- Pamiętajmy, że zakaz prowadzenia pojazdów nie jest jedynie formalnością. To środek mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Każdy kierowca powinien respektować orzeczenia sądu i mieć świadomość, że lekceważenie przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego – dodają mundurowi.

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