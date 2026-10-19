72-latka wysiadła z pociągu w Sopocie. Nie wiedziała, skąd i dokąd podróżuje

Seniorka zgubiła się po wyjściu z pociągu w Sopocie

W sobotę, 17 października, na sopockim dworcu z pociągu wysiadła starsza kobieta. Jej nietypowe zachowanie zwróciło uwagę jednego z przechodniów. Seniorka nie była w stanie wyjaśnić, dlaczego zakończyła podróż właśnie w Sopocie. Nie pamiętała też, skąd przyjechała i dokąd zamierzała dotrzeć. Świadek postanowił zareagować. Zaopiekował się kobietą i powiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Wkrótce na miejscu pojawili się policjanci, którzy udzielili seniorce pomocy.

- Potrzebowała wsparcia i spokojnej, troskliwej opieki. Policjanci zaopiekowali się seniorką i zaprosili ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać i poczuć bezpiecznie. Kobietę zbadał również ratownik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie. Funkcjonariusze ustalili, że seniorka jest mieszkanką Iławy, a następnie nawiązali kontakt z jej bliskimi. Kobieta pozostawała pod opieką do czasu przyjazdu krewnych, którzy zabrali ją bezpiecznie do domu – relacjonują policjanci z KMP w Sopocie.

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Trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się wydarzenia z minionego weekendu, gdyby przypadkowy świadek nie zareagował w porę. Takich przypadków może być jednak więcej. Warto więc zwracać uwagę na seniorów, którzy wyglądają na zagubionych, chodzą bez wyraźnego celu lub mają trudności z odnalezieniem drogi do domu.

Naszą czujność powinien wzbudzić także widok starszej osoby, która przez dłuższy czas przebywa na chłodzie, zwłaszcza jeśli jest ubrana nieodpowiednio do warunków pogodowych. W takiej sytuacji warto podejść, spokojnie porozmawiać i upewnić się, czy nie potrzebuje wsparcia. Jeśli senior nie potrafi określić, gdzie się znajduje, ani samodzielnie wrócić do domu, należy rozważyć wezwanie pomocy pod numerem alarmowym 112.

TZG HELENA I ROMAN 10.18

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