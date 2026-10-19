Książulo ocenił restaurację Kuby Wojewódzkiego w Gdańsku. Zobaczył rachunek i nie gryzł się w język

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Książulo w gdańskim lokalu Marzyciele. Skosztował niemal całej karty

Książulo, jeden z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce, tym razem odwiedził Gdańsk. Na celownik wziął lokal Marzyciele, mieszczący się w Hali Targowej.

– Jest nowy lokal, który współtworzy Kuba Wojewódzki. Marzyciele się to nazywa. Jest to właśnie w Gdańsku i jest to w Hali Targowej, pod którą już jesteśmy. (…) Zamówiliśmy chyba prawie całe menu – zapowiedział Książulo.

Na pierwszy ogień trafił antrykot wołowy z polskiej jałówki, serwowany z frytkami i sosem truflowym. Książulo docenił delikatne mięso, wyrazisty aromat grilla oraz smak sosu truflowego. Za sam antrykot youtuber zapłacił około 135 zł, a cały zestaw kosztował go blisko 160 zł.

– To, co mi się tutaj podoba to na pewno to, że bardzo mocno czuć grilla. Jest to troszeczkę gorzkawe, ale dla mnie to chyba nie jest minus. (…) Sos jest pyszny. Kosztował 8 zł, ale naprawdę jest pyszny. Czyli cały zestaw ok 160 zł kosztuje. Steki nie są tanie. Cieszę się, bo po prostu mięso jest dobre – ocenił influencer.

Cztery bułeczki za 39 zł i pizza. Książulo zdziwiony cenami w Marzycielach

Następnie przyszła pora na dwie pizze: margheritę i pepperoni.

– 44 zł za pepperoni i 36 zł margherita. Zacznę od niej. Cienkie ciasto, dosyć słodki sos pomidorowy. Niezły jest ten sos. (…) W tych włoskich pizzach można jeszcze poczuć dobrej jakości pomidora, mozzarellę sprowadzaną z Włoch. Tutaj smakuje jak zwykła pizza. Fajnie, że jest dużo salami na tej pepperoni. Wolałbym jednak więcej sera – komentował.

Youtuber skosztował także bułeczek serowych z konfiturą cebulową i majonezem truflowym. Samo połączenie smaków bardzo mu odpowiadało, jednak kiedy dowiedział się, ile kosztuje porcja, nie ukrywał zdziwienia.

– Ta cebulka mnie tu urabia, uwielbiam cebulę uduszoną do granic, jeszcze majonez truflowy. Jak to może być niedobre? (...) Ile te bułeczki serowe cenowo stoją? 39 zł za cztery bułeczki? Nie, sorry – stwierdził.

Na tapet wzięto również karkówkę z pieczywem, masłem truflowym i ogórkami piklowanymi w burakach oraz kurczaka z frytkami, sałatą rzymską, sosem cezar, serem i dodatkami. Obie potrawy smakowały Książulowi, ale ponownie zastrzeżenia wzbudziły ich ceny.

– Nie wiem czy jeszcze kiedyś nadejdzie dzień, kiedy będę chciał za 80 zł zjeść trochę chleba, karkówkę z grilla, 1/3 ogórka i kawałeczek buraka. Chyba nie, ale ciężko się tutaj czepiać smaku, bo ogólnie jest to niezłe – podsumował.

Książulo wskazał swojego faworyta. Zaskakująca wpadka z burgerem w lokalu Marzyciele

Dużo lepsze wrażenie zrobił na nim kark wołowy z purée ziemniaczanym i dodatkami za 77 zł. Właśnie to danie Książulo ocenił najwyżej spośród wszystkich zamówionych potraw.

– Najlepsze co tu zjadłem. (…) Nie wszystkie pozycje były udane, ale to – bardzo dobre – przyznał.

Największy zawód spotkał go z kolei podczas próbowania smash burgera.

– Spalony boczek, widzicie to? Za mocnego grilla mają. Daje węglem. Spalona buła, spalony boczek. (…) To jest zwykła kanapka za 6 dych i jeszcze jest to spalone – nie krył niezadowolenia.

Książulo opuścił restaurację The Dreamers Marzyciele z mieszanymi odczuciami. Z jednej strony docenił smak niektórych mięs i sosów, z drugiej nie wszystkie potrawy spełniły jego oczekiwania. Youtuber wielokrotnie narzekał na wysokie ceny i małe porcje, a w przypadku części dań miał też zastrzeżenia do sposobu ich przygotowania. Były jednak również miłe niespodzianki. Kilka pozycji, szczególnie mięsnych, wyraźnie mu smakowało i zebrało sporo pochwał.