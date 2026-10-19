Zmiana czasu na zimowy 2026. Tego dnia cofamy się o godzinę

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku nastąpi dokładnie w nocy z soboty na niedzielę (24/25 października). Oznacza to więc, że już w nadchodzący weekend będziemy mogli pospać nieco dłużej. Czy to jednak dobrze? Nie dla każdego, bowiem dla sporej częśći osób zmiana czasu oznacza wręcz walkę i mękę oraz ponowne “przestawianie się” na nowy tryb funkcjonowania.

Zmiana czasu z letniego na zimowy

Zmiana czasu z letniego na zimowy to dla wielu osób coś więcej niż tylko przestawienie wskazówek zegara. Choć dzięki temu zyskujemy dodatkową godzinę snu, przestawienie się na nowy rytm dnia nie zawsze jest łatwe. Zmiana może wpływać na samopoczucie, jakość snu, koncentrację i codzienną aktywność. Nie wszyscy dobrze ją znoszą, a dla części osób oznacza konieczność ponownego dostosowania się do zmienionych godzin wstawania, pracy i odpoczynku. Oczywiście, nie brakuje też głosów, że przestawianie zegarków dwa razy w roku jest niepotrzebne i powinno zostać zniesione. Czy jednak będzie?

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Zniesienie zmiany czasu. Kiedy przestaniemy zmieniać czas?

Temat zniesienia zmiany czasu od lat powraca w dyskusjach w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wiele osób chciałoby na stałe pozostać przy jednym czasie i uniknąć przestawiania zegarków co pół roku. Choć pojawiały się już konkretne propozycje zakończenia tej praktyki, ostateczne decyzje wciąż nie zapadły i niestety również w najbliższą sobotę musimy pamiętać, aby przygotować się na taką zmianę.

Zmiana czasu na letni 2027

Zmiana czasu na letni w 2027 roku nastąpi w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca. Wówczas przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00, co oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej. Od tego momentu będzie obowiązywał czas letni, który pozostanie z nami do jesieni.