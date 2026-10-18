Alert dla polskiego wybrzeża trwa. Najnowszy komunikat wskazuje, co dalej

Morze wkrótce się uspokoi. Kiedy sytuacja nad Bałtykiem zacznie wracać do normy?

Po sobotnim alarmie związanym ze sztormem i podnoszącym się poziomem wody w Bałtyku IMGW wydał kolejny komunikat. W niedzielę zagrożenie jeszcze się utrzymuje, ale według najnowszej prognozy już w najbliższych godzinach sytuacja na wybrzeżu powinna zacząć się poprawiać.

„Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry oraz na Żuławach nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Miejscami poziom wody na stacjach morskich i pozostających pod wpływem Bałtyku układa się w okolicy stanu ostrzegawczego” – przekazał IMGW.

Jest jednak dobra wiadomość. Instytut przewiduje, że poziom wody zacznie się obniżać. „W kolejnych godzinach sytuacja na Wybrzeżu zacznie się stabilizować – poziom wody będzie wykazywał tendencję spadkową” – poinformowano w komunikacie.

Niebezpieczny sztorm na Bałtyku. Alerty wciąż są ważne

W sobotę, 17 października, IMGW ostrzegł przed sztormową pogodą i gwałtownym wzrostem poziomu wody wzdłuż polskiego wybrzeża. Przyczyną był mocny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu, który pchał wodę Bałtyku w stronę brzegu.

Na Wybrzeżu zaczęły obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Z kolei alerty pierwszego stopnia wydano dla Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry, Żuław oraz Zalewu Wiślanego.

Mimo zapowiadanej poprawy ostrzeżenia nie zostały jeszcze odwołane. Nadal trzeba uważać szczególnie w pobliżu portów, nabrzeży i falochronów. Wysokie fale mogą tam stanowić zagrożenie.

Bieżące komunikaty IMGW oraz aktualne pomiary poziomu wody dostępne są na stronie hydro.imgw.pl.

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