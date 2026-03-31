Policjanci odkryli ciało 65-latka w zamkniętym garażu. W sprawie zatrzymano 24-letniego mężczyznę

Makabryczne znalezisko w zamkniętym garażu

Jak podaje RMF FM, 24-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa oraz znieważenia zwłok, za co grozi mu nawet dożywocie. Śledczy podejrzewają, że to on odpowiada za śmierć 65-latka z gminy Zblewo. Ciało mężczyzny odnaleziono w garażu na terenie jego posesji. Wcześniej, w sobotę, policja otrzymała zgłoszenie o jego zaginięciu. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli zamknięty i osmolony garaż.

W środku, pod zaparkowanym samochodem, natrafiono na czarny worek. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, znajdowały się w nim zwłoki zaginionego mężczyzny. Ustalono również, że 65-latek miał rany cięte szyi.

Zarzut zabójstwa dla 24-letniego Michała Z.

W związku ze sprawą zatrzymano 24-letniego Michała Z. Nieoficjalnie, jak informuje „Dziennik Bałtycki”, może on być synem ofiary. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna częściowo przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, jednak ich treść nie została ujawniona.

Podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa oraz znieważenia zwłok, za co grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a śledczy nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

