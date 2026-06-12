Policja z Pomorza szuka tych kobiet! Być może rozpoznasz którąś z nich [ZDJĘCIA]

Poszukiwane kobiety na Pomorzu. Ścigane za oszustwa i szpiegostwo

Pomorscy policjanci na bieżąco uzupełniają bazę osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. W gronie ściganych znajduje się coraz więcej kobiet ukrywających się przed organami ścigania. Ich zdjęcia oraz informacje dotyczące powodów poszukiwań prezentujemy w naszej galerii.

Z policyjnych zestawień wynika, że poszukiwane kobiety są ścigane za różnego rodzaju przestępstwa. Na liście dominują oszustwa i kradzieże, ale nie brakuje również osób poszukiwanych za rozboje, udział w bójkach, stosowanie przemocy czy działalność w grupach przestępczych. Wśród ściganych znajdują się także kobiety podejrzewane o wyjątkowo poważne czyny, w tym o udział w działalności szpiegowskiej wymierzonej przeciwko Polsce.

Jak zgłosić poszukiwane kobiety z Pomorza na policję

Funkcjonariusze zwracają się do mieszkańców z prośbą o pomoc. Jeśli rozpoznajesz którąś z poszukiwanych kobiet lub wiesz, gdzie może przebywać, poinformuj o tym policję.

Wszelkie informacje można przekazywać pod numer telefonu podany przy opisie osoby poszukiwanej, wysyłając wiadomość na adres [email protected], a także kontaktując się z najbliższą jednostką policji lub dzwoniąc pod numery alarmowe 997 i 112. Mundurowi podkreślają, że osoby przekazujące informacje mogą liczyć na zachowanie pełnej poufności.