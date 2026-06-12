Morski Festiwal Nauki z mocą atrakcji. Piknik w Gdyni na zakończenie

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się w dniach 11–13 czerwca i skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych pasjonatów nauki. Organizatorzy przygotowali bogaty program pokazujący, że nauka może być fascynującą przygodą, a nowoczesne technologie mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie.

Warsztaty, laboratoria i nowoczesne technologie

Podczas dwóch pierwszych dni festiwalu uczestnicy mogą odwiedzić laboratoria, poznać historię Uniwersytetu Morskiego oraz wziąć udział w licznych zajęciach praktycznych. W programie znalazły się m.in. warsztaty z robotyki, elektroniki, optoelektroniki, programowania oraz bezpieczeństwa na morzu. Nie zabraknie także prezentacji związanych z logistyką, transportem i nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w gospodarce morskiej.

Szczególną atrakcją będą wizyty w specjalistycznych laboratoriach oraz możliwość zobaczenia zaawansowanych symulatorów wykorzystywanych w kształceniu przyszłych specjalistów branży morskiej.

Nauka na luzie

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko prezentacja badań i osiągnięć naukowych, ale także pokazanie, że zdobywanie wiedzy może być ciekawe, angażujące i dostępne dla każdego. Festiwal ma zachęcać do odkrywania świata nauki oraz inspirować młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań.

Piknik Morski na zakończenie

Zwieńczeniem wydarzenia będzie Piknik Morski, który odbędzie się trzeciego dnia festiwalu. W programie przewidziano atrakcje plenerowe, integrację uczestników oraz koncert szantowy. Będzie to okazja do wspólnego świętowania i pokazania, że nauka może łączyć ludzi w każdym wieku.

Morski Festiwal Nauki to jedna z najciekawszych edukacyjnych inicjatyw w regionie, która w atrakcyjny sposób łączy świat nauki, technologii i morskich tradycji. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny, jednak na część warsztatów obowiązują wcześniejsze zapisy.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.