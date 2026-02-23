PKO BP ostrzega przed nowym oszustwem, gdzie BLIK "przez pomyłkę" staje się narzędziem wyłudzeń.

Przestępcy wysyłają pieniądze, a następnie proszą o ich zwrot na inne konto, pod presją czasu.

Nie odsyłaj pieniędzy na inny numer – możesz stracić własne środki! Dowiedz się, jak się chronić.

Zrozum, jak działają oszuści i co robić, aby nie paść ofiarą tej podstępnej metody.

PKO BP ostrzega: przelew BLIK „przez pomyłkę” może być oszustwem

Zgodnie z komunikatem banku, mechanizm jest prosty. Najpierw na twoje konto trafia przelew na telefon BLIK od nieznanego numeru. Chwilę później kontaktuje się z tobą osoba z obcego numeru telefonu i tłumaczy, że doszło do pomyłki. Czasem twierdzi, że zapłaciła za przedmiot wystawiony przez ciebie w internecie i przelała za dużą kwotę. Prosi o szybkie odesłanie pieniędzy.

Kluczowy moment pojawia się wtedy, gdy rozmówca wskazuje inny numer telefonu lub konto, na które należy „zwrócić” środki. Zwykle wywiera presję czasu, przekonuje, że sprawa jest pilna, bo pieniądze są potrzebne na opłacenie rachunków lub inną ważną płatność. Właśnie w tym miejscu zaczyna się oszustwo.

PKO BP podkreśla, że w takiej sytuacji możesz nieświadomie stać się częścią przestępczego mechanizmu. Środki, które trafiły na twoje konto, mogą pochodzić z innego wyłudzenia. Jeśli odeślesz je na wskazany numer, oddasz własne pieniądze, a odzyskanie ich może być bardzo trudne.

Co zrobić, gdy dostaniesz taki przelew?

Bank apeluje o zachowanie czujności i nieuleganie presji czasu. Jeśli masz pewność, że pieniądze nie powinny trafić do ciebie, możesz je zwrócić wyłącznie na numer konta, z którego został wysłany przelew. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać środków na inny numer telefonu lub rachunek wskazany przez nieznajomą osobę.

Nie wolno też podawać przez telefon danych logowania, kodów BLIK, danych karty ani pełnych danych osobowych. Nie należy instalować żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy.

W przypadku podejrzenia próby oszustwa PKO BP zachęca do kontaktu z bankiem – można to zrobić na infolinii pod numerem 800 302 302 lub przez formularz w aplikacji IKO. Można również zawiadomić policję.

BLIK jest bezpieczny, ale potrzebna jest ostrożność

PKO BP przypomina, że płatności BLIK są bezpieczne, jednak kluczowa jest ostrożność użytkownika. Przed zaakceptowaniem przelewu warto dokładnie przeczytać komunikaty na ekranie i sprawdzić odbiorcę. Nie należy akceptować próśb o przelew BLIK od nieznanych numerów ani udostępniać kodów BLIK czy haseł do czeków.

Jeśli ktoś prosi o przelew przez komunikator, najlepiej potwierdzić tożsamość w inny sposób – na przykład telefonicznie.

Jedna pochopna decyzja może sprawić, że stracisz pieniądze, mimo że początkowo to ty byłeś odbiorcą przelewu. W przypadku BLIKA zasada jest prosta: jeśli coś wzbudza wątpliwości, zatrzymaj się i sprawdź dwa razy.

