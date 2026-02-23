Najlepsze restauracje azjatyckie w Trójmieście. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Redakcja ESKA.pl
2026-02-23 13:07

Marzysz o prawdziwej, azjatyckiej uczcie, ale gubisz się w gąszczu trójmiejskich lokali? Przygotowaliśmy listę najlepszych restauracji, które serwują autentyczne smaki Dalekiego Wschodu i zbierają rewelacyjne opinie. Odkryj miejsca, gdzie Twoje kubki smakowe wyruszą w niezapomnianą podróż.

Najlepsze restauracje azjatyckie Trójmiasto - LISTA

Kiedy ogarnia nas ochota na podróż kulinarną, pełną intensywnych smaków, egzotycznych aromatów i tradycyjnych receptur Dalekiego Wschodu, poszukiwanie odpowiedniego miejsca staje się priorytetem. Niezależnie od tego, czy szukamy szybkiego lunchu, romantycznej kolacji, czy miejsca na spotkanie z przyjaciółmi, gdzie można dzielić się różnorodnymi daniami, azjatyckie kuchnie oferują niezliczone możliwości. Właśnie wtedy wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepsze restauracje azjatyckie w Trójmieście, które przeniosą nas wprost do serca Azji?

  1. Kuchnia Wietnamska AM THUC VIET - Gdynia Orłowo
    • Adres: Aleja Zwycięstwa 238, 81-540 Gdynia
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Są takie smaki, które w Polsce nie są już „egzotyką”, tylko emocjonalnym skrótem.Dla mnie zupa won ton w lokalnej wietnamskiej knajpce działa trochę jak rosół po przejściach — zna swoje zadanie i robi je bez gadania.Bulion klarowny, ciepły, spokojny. Nie krzyczy przyprawami, tylko niesie.Won tony miękkie, sprężyste, z farszem, który nie udaje fine diningu — jest domowy, konkretny, sycący. Zielona cebulka, odrobina kolendry, lekka słodycz, głębia, która pojawia się dopiero po kilku łyżkach.I nagle orientujesz się, dlaczego kuchnia wietnamska tak dobrze zadomowiła się w Polsce.Bo my też wierzymy w:– ciepłą miskę– bulion gotowany długo– jedzenie, które ma postawić na nogi, nie zachwycić na InstagramieWon ton to nie jest danie „na pokaz”.To zupa na powrót do równowagi — dokładnie jak dobry barszcz, krupnik czy rosół.Polsko-wietnamska kuchnia to dziś nie fuzja.To wspólne zrozumienie, że jedzenie ma najpierw ogrzać, a dopiero potem opowiadać historie.I ta zupa robi to bardzo dobrze."
  2. Chicken i Kimchi (복고덮밥) - Smaki Kuchni Koreańskiej - Gdynia
    • Adres: Wójta Radtkego 43, 81-355 Gdynia
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Klimat jak z prawdziwej koreańskiej dramy! Można na spokojnie się dogadać na jedzenie się nie czeka długo. Porcja duża, sycąca a najważniejsze że smaczna. Musiałam wziąć na wynos. Na pewno wrócę."
  3. Con Dao Asian Restaurant
    • Adres: Bolesława Chrobrego 79C/U48, 80-414 Gdańsk
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Restauracja Con Dao Asian to nasze ostatnie odkrycie kulinarne. Znaleźliśmy tam dużo pyszności, pachnących bardzo azjatycko. Dania wyglądają i smakują obłędnie Na uwagę zasługują mega chrupiące sajgonki z krewetkami oraz bardzo wyraziste pierożki Wonton i pierożki Dim Sum. Fantastycznie smakowała zupa Ton Kha, a desery to prawdziwy sztosik. Smażone banany w cieście i Zakazany Czarny Ryż rozpływały się w ustach.Con Dao to miejsce klimatyczne z profesjonalną obsługą, gdzie dobry produkt łączy się z pasją gotowania. Szczerze polecamy. My na pewno będziemy tam wracać Do zobaczenia."
  4. Sai Gon Fusion Restaurant ( Vietnamese-Asian Cuisine)
    • Adres: Abrahama 26/U3, 81-366 Gdynia
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Dzisiejsza wizyta w Sai Gon była naprawdę przyjemna. Szeroka oferta klasycznych pozycji azjatyckich dań bardzo przypadła nam do gustu i ciężko nam było się zdecydować. Przesympatyczna i serdecznie uśmiechnięta obsługa była bardzo pomocna i przyjemnie responsywna. Japchae oraz koreański kurczak pomarańczowy były wyśmienite i oczarowywały bogatą paletą smaków oraz świeżymi, smakowitymi składnikami. Mięso rozpływało się w ustach a panierka wesoło chrupała pod zębami. Miejsce bardzo czyste, schludne, choć wydaje się, że sporo elementów wystroju wnętrz odziedziczyło po poprzednim lokalu. W tle przygrywała nie przeszkadzająca, neutralna muzyka, ale azjatycka, co również jest przyjemnym uzupełnieniem miejscowego klimatu. Bardzo polecam każdemu entuzjaście azjatyckich smaków od Tajlandii przez Koreę po Wietnam i Japonię."
  5. Coco Spoko
    • Adres: Bitwy Oliwskiej 34, 80-339 Gdańsk
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Lokal może w środku nie zachwyca, ale jedzenie i obsługa to wynagradzają. Miejsce mogę polecić z czystym sumieniem. Na bank tam wrócę."
  6. Lolo Thai Jolo
    • Adres: Jana z Kolna 2, 81-348 Gdynia
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Będąc w Gdyni w sobotni wieczór, jako turyści szukaliśmy miejsca na kolację. Zauważyliśmy, że tylko kilka restauracji było naprawdę pełnych — i właśnie Lolo Thai Jolo od razu przyciągnęło naszą uwagę. Lokal jest przyjazny czworonogom, a obsługa bardzo sympatyczna. Mimo pełnej sali znalazł się dla nas stolik, choć nie mieliśmy rezerwacji — duży plus.Zamówiliśmy kurczaka po mongolsku — przepyszna, chrupiąca panierka, danie nie pływało w sosie, który był intensywny w smaku, z wyczuwalną lekką ostrością i imbirem. Warzywa chrupiące, całość tak dobra, że chciało się więcej i więcej.Do tego wzięliśmy zestaw przystawek trio — pełen smaków — oraz osobno małe pierożki z krewetkami smażone w głębokim oleju. Nie były tłuste, a mimo że na co dzień nie przepadam za owocami morza, skusiłem się i naprawdę mi smakowały — bez nieprzyjemnego zapachu. Pozostałe przekąski również świetne: kurczak satay z mega delikatnym mięsem idealnie komponował się z orzechowym sosem, sakiewki z grzybami i wieprzowiną oraz warzywne pierożki smażone doskonale pasowały do mango sosu.Zdecydowanie miejsce warte polecenia — jeśli wrócimy do Gdyni, na pewno zajrzymy ponownie."
  7. Restauracja moon
    • Adres: Śląska 27, 81-319 Gdynia
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Moja druga wizyta po prawie 3 letniej przerwie. Jedzenie jest pyszne, porcję są ogromne i smaczne. Dużo miejsc, ale lepiej jest zrobić rezerwację. Atmosfera w restauracji jest bardzo przyjemna, dużo miejsca i można swobodnie rozmawiać. Obsługa jest miła i pomocna. Na pewno nie raz wrócę w to miejsce"
  8. HAOS
    • Adres: Ul. Piwna 3/4, 80-378 Gdańsk
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Jedzenie było bardzo smaczne i chętnie jeszcze tu wrócimy. Niestety drobny niesmak pozostawiła sytuacja z zamówionym wiadra drinka. Spodziewaliśmy się szklanego naczynia, natomiast otrzymaliśmy plastikowe wiaderko przypominające zabawkowe, co wzbudziło w nas wątpliwości co do higieny. Rozmawialiśmy o tym z kierowniczką restauracji, która wyjaśniła, że naczynia są myte w wyparzarce co wydaje się mało prawdopodobne, bo plastik raczej by się odkształcił. Mimo to uważamy, że warto byłoby rozważyć inny sposób podawania tego typu napojów."
  9. HAOS
    • Adres: Starowiejska 14, 81-356 Gdynia
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Odwiedziłam już to miejsce kilkukrotnie i nigdy mnie nie zawiodło. Uważam że najlepszy Padthai w Gdyni znajduje się właśnie tutaj. Najlepsza opcja to ta z krewetkami i w moim przypadku bez kolendry. Udon również bardzo dobry, jednakże niektóre kawałki wołowiny były trochę gumowate. Porcje są dosyć konkretne, więc na pewno się najecie. Ogólnie bardzo polecam"
  10. Restauracja Pak Choi
    • Adres: Morska 4, 81-764 Sopot
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Kierując się wysokimi opiniami na tripadvisor oraz mapach Google’a weszliśmy z ulicy w niedzielę o 16, na stolik czekaliśmy jakieś 2 minuty, wystrój knajpy nie jest jakiś porywający ale za to jedzenie zrobiło robotę, rosół wontong był przepyszny, udko w 5 smakach rewelacyjne, makaron z kurczakiem i warzywami bardzo dobre a sajgonki smaczne, cenowo średnia półka, obsługa wporzadku, duży wybór menu więc jeszcze wrócimy. Ogólnie bardzo smacznie i polecamy."