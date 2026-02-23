Najlepsze restauracje azjatyckie w Trójmieście. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Najlepsze restauracje azjatyckie Trójmiasto - LISTA
Kiedy ogarnia nas ochota na podróż kulinarną, pełną intensywnych smaków, egzotycznych aromatów i tradycyjnych receptur Dalekiego Wschodu, poszukiwanie odpowiedniego miejsca staje się priorytetem. Niezależnie od tego, czy szukamy szybkiego lunchu, romantycznej kolacji, czy miejsca na spotkanie z przyjaciółmi, gdzie można dzielić się różnorodnymi daniami, azjatyckie kuchnie oferują niezliczone możliwości. Właśnie wtedy wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepsze restauracje azjatyckie w Trójmieście, które przeniosą nas wprost do serca Azji?
- Kuchnia Wietnamska AM THUC VIET - Gdynia Orłowo
- Adres: Aleja Zwycięstwa 238, 81-540 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Są takie smaki, które w Polsce nie są już „egzotyką”, tylko emocjonalnym skrótem.Dla mnie zupa won ton w lokalnej wietnamskiej knajpce działa trochę jak rosół po przejściach — zna swoje zadanie i robi je bez gadania.Bulion klarowny, ciepły, spokojny. Nie krzyczy przyprawami, tylko niesie.Won tony miękkie, sprężyste, z farszem, który nie udaje fine diningu — jest domowy, konkretny, sycący. Zielona cebulka, odrobina kolendry, lekka słodycz, głębia, która pojawia się dopiero po kilku łyżkach.I nagle orientujesz się, dlaczego kuchnia wietnamska tak dobrze zadomowiła się w Polsce.Bo my też wierzymy w:– ciepłą miskę– bulion gotowany długo– jedzenie, które ma postawić na nogi, nie zachwycić na InstagramieWon ton to nie jest danie „na pokaz”.To zupa na powrót do równowagi — dokładnie jak dobry barszcz, krupnik czy rosół.Polsko-wietnamska kuchnia to dziś nie fuzja.To wspólne zrozumienie, że jedzenie ma najpierw ogrzać, a dopiero potem opowiadać historie.I ta zupa robi to bardzo dobrze."
- Chicken i Kimchi (복고덮밥) - Smaki Kuchni Koreańskiej - Gdynia
- Adres: Wójta Radtkego 43, 81-355 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Klimat jak z prawdziwej koreańskiej dramy! Można na spokojnie się dogadać na jedzenie się nie czeka długo. Porcja duża, sycąca a najważniejsze że smaczna. Musiałam wziąć na wynos. Na pewno wrócę."
- Con Dao Asian Restaurant
- Adres: Bolesława Chrobrego 79C/U48, 80-414 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Restauracja Con Dao Asian to nasze ostatnie odkrycie kulinarne. Znaleźliśmy tam dużo pyszności, pachnących bardzo azjatycko. Dania wyglądają i smakują obłędnie Na uwagę zasługują mega chrupiące sajgonki z krewetkami oraz bardzo wyraziste pierożki Wonton i pierożki Dim Sum. Fantastycznie smakowała zupa Ton Kha, a desery to prawdziwy sztosik. Smażone banany w cieście i Zakazany Czarny Ryż rozpływały się w ustach.Con Dao to miejsce klimatyczne z profesjonalną obsługą, gdzie dobry produkt łączy się z pasją gotowania. Szczerze polecamy. My na pewno będziemy tam wracać Do zobaczenia."
- Sai Gon Fusion Restaurant ( Vietnamese-Asian Cuisine)
- Adres: Abrahama 26/U3, 81-366 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dzisiejsza wizyta w Sai Gon była naprawdę przyjemna. Szeroka oferta klasycznych pozycji azjatyckich dań bardzo przypadła nam do gustu i ciężko nam było się zdecydować. Przesympatyczna i serdecznie uśmiechnięta obsługa była bardzo pomocna i przyjemnie responsywna. Japchae oraz koreański kurczak pomarańczowy były wyśmienite i oczarowywały bogatą paletą smaków oraz świeżymi, smakowitymi składnikami. Mięso rozpływało się w ustach a panierka wesoło chrupała pod zębami. Miejsce bardzo czyste, schludne, choć wydaje się, że sporo elementów wystroju wnętrz odziedziczyło po poprzednim lokalu. W tle przygrywała nie przeszkadzająca, neutralna muzyka, ale azjatycka, co również jest przyjemnym uzupełnieniem miejscowego klimatu. Bardzo polecam każdemu entuzjaście azjatyckich smaków od Tajlandii przez Koreę po Wietnam i Japonię."
- Coco Spoko
- Adres: Bitwy Oliwskiej 34, 80-339 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Lokal może w środku nie zachwyca, ale jedzenie i obsługa to wynagradzają. Miejsce mogę polecić z czystym sumieniem. Na bank tam wrócę."
- Lolo Thai Jolo
- Adres: Jana z Kolna 2, 81-348 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Będąc w Gdyni w sobotni wieczór, jako turyści szukaliśmy miejsca na kolację. Zauważyliśmy, że tylko kilka restauracji było naprawdę pełnych — i właśnie Lolo Thai Jolo od razu przyciągnęło naszą uwagę. Lokal jest przyjazny czworonogom, a obsługa bardzo sympatyczna. Mimo pełnej sali znalazł się dla nas stolik, choć nie mieliśmy rezerwacji — duży plus.Zamówiliśmy kurczaka po mongolsku — przepyszna, chrupiąca panierka, danie nie pływało w sosie, który był intensywny w smaku, z wyczuwalną lekką ostrością i imbirem. Warzywa chrupiące, całość tak dobra, że chciało się więcej i więcej.Do tego wzięliśmy zestaw przystawek trio — pełen smaków — oraz osobno małe pierożki z krewetkami smażone w głębokim oleju. Nie były tłuste, a mimo że na co dzień nie przepadam za owocami morza, skusiłem się i naprawdę mi smakowały — bez nieprzyjemnego zapachu. Pozostałe przekąski również świetne: kurczak satay z mega delikatnym mięsem idealnie komponował się z orzechowym sosem, sakiewki z grzybami i wieprzowiną oraz warzywne pierożki smażone doskonale pasowały do mango sosu.Zdecydowanie miejsce warte polecenia — jeśli wrócimy do Gdyni, na pewno zajrzymy ponownie."
- Restauracja moon
- Adres: Śląska 27, 81-319 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Moja druga wizyta po prawie 3 letniej przerwie. Jedzenie jest pyszne, porcję są ogromne i smaczne. Dużo miejsc, ale lepiej jest zrobić rezerwację. Atmosfera w restauracji jest bardzo przyjemna, dużo miejsca i można swobodnie rozmawiać. Obsługa jest miła i pomocna. Na pewno nie raz wrócę w to miejsce"
- HAOS
- Adres: Ul. Piwna 3/4, 80-378 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jedzenie było bardzo smaczne i chętnie jeszcze tu wrócimy. Niestety drobny niesmak pozostawiła sytuacja z zamówionym wiadra drinka. Spodziewaliśmy się szklanego naczynia, natomiast otrzymaliśmy plastikowe wiaderko przypominające zabawkowe, co wzbudziło w nas wątpliwości co do higieny. Rozmawialiśmy o tym z kierowniczką restauracji, która wyjaśniła, że naczynia są myte w wyparzarce co wydaje się mało prawdopodobne, bo plastik raczej by się odkształcił. Mimo to uważamy, że warto byłoby rozważyć inny sposób podawania tego typu napojów."
- HAOS
- Adres: Starowiejska 14, 81-356 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Odwiedziłam już to miejsce kilkukrotnie i nigdy mnie nie zawiodło. Uważam że najlepszy Padthai w Gdyni znajduje się właśnie tutaj. Najlepsza opcja to ta z krewetkami i w moim przypadku bez kolendry. Udon również bardzo dobry, jednakże niektóre kawałki wołowiny były trochę gumowate. Porcje są dosyć konkretne, więc na pewno się najecie. Ogólnie bardzo polecam"
- Restauracja Pak Choi
- Adres: Morska 4, 81-764 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Kierując się wysokimi opiniami na tripadvisor oraz mapach Google’a weszliśmy z ulicy w niedzielę o 16, na stolik czekaliśmy jakieś 2 minuty, wystrój knajpy nie jest jakiś porywający ale za to jedzenie zrobiło robotę, rosół wontong był przepyszny, udko w 5 smakach rewelacyjne, makaron z kurczakiem i warzywami bardzo dobre a sajgonki smaczne, cenowo średnia półka, obsługa wporzadku, duży wybór menu więc jeszcze wrócimy. Ogólnie bardzo smacznie i polecamy."