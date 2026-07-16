Kto liczył na upały i letnią opaleniznę na Półwyspie Helskim, ten musi zweryfikować swoje plany. Nadchodzące dni, od czwartku 16 lipca aż do niedzieli, przyniosą pogodę, która bardziej przypomina jesienny spacer nad morzem niż środek wakacji. Będzie po prostu chłodno i wietrznie.

Wszystko zacznie się w miarę spokojnie w czwartek. To będzie najcieplejszy dzień w prognozie, z temperaturą sięgającą prawie 21 stopni Celsjusza. Niestety, na tym dobre wieści się kończą. Niebo niemal w całości zasnują gęste chmury, więc o słońcu można zapomnieć. Wiatr będzie jeszcze słaby, około 2 m/s, ale to tylko cisza przed burzą.

Już w piątek poczujemy, że pogoda zmienia się na gorsze. Temperatura wciąż będzie oscylować w granicach 17-21 stopni, ale wiatr nabierze mocy. Powieje z prędkością ponad 5 m/s, co w połączeniu z chmurami da nieprzyjemne uczucie chłodu. Zapomnijcie o krótkich spodenkach. Będzie rześko.

Prawdziwe załamanie przyjdzie jednak w sobotę. To będzie najgorszy dzień dla urlopowiczów. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, ale wiatr jeszcze się wzmocni, osiągając w porywach ponad 6 m/s. Jakby tego było mało, z nieba zacznie padać deszcz. Może nie będzie to ulewa, ale opady skutecznie uniemożliwią jakiekolwiek plażowanie. Weekend na Helu zacznie się fatalnie.

Niedziela przyniesie pewną poprawę, ale i ochłodzenie. Temperatura spadnie do maksymalnie 19 stopni. Wiatr nieco osłabnie, deszcz ustąpi, a co najważniejsze – jest szansa na przejaśnienia. Po szarej sobocie wreszcie zobaczymy trochę słońca. Mimo to nadal będzie to pogoda na długi rękaw, a nie na strój kąpielowy.

Co robić w Helu przy takiej pogodzie?

Leżenie plackiem na piasku zdecydowanie odpada. To nie ten typ aury. Ta pogoda to jednak wymarzona okazja dla miłośników aktywnego wypoczynku, zwłaszcza sportów wodnych. Silny wiatr, szczególnie w piątek i sobotę, stworzy idealne warunki dla fanów windsurfingu i kitesurfingu. Bałtyk pokaże swoje bardziej drapieżne oblicze, co dla wielu jest ogromną atrakcją. Warto też postawić na długie spacery wzdłuż brzegu morza. Trzeba się tylko cieplej ubrać, założyć czapkę i kurtkę przeciwwiatrową. Widok wzburzonych fal i pustych plaż ma swój niepowtarzalny urok. To czas na zupełnie inny rodzaj relaksu.

Dane pogodowe: OpenWeather