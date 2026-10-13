Pijany ojciec na spacerze z małymi dziećmi. Świadkowie od razu wezwali policję

D.P
2026-10-13 21:53

Nietypowa interwencja w Wejherowie! Nietrzeźwy ojciec wybrał się na spacer z czwórką małych dzieci. Mężczyzna zataczał się, co wzbudziło niepokój świadków, którzy zawiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzymali go podczas spaceru po mieście. Dzieci znajdujące się pod jego opieką były w wieku od kilku miesięcy do 5 lat. Badanie wykazało u mężczyzny ponad 1,5 promila alkoholu! Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Matka dzieci przerwała zakupy i niezwłocznie przyjechała, aby przejąć nad nimi opiekę. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Zamazana sylwetka mężczyzny z wózkiem w czerwonej pętli. O pijanym ojcu w Wejherowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji

Ojciec wyszedł z czwórką dzieci i spotkał znajomych. Był kompletnie pijany

Do interwencji doszło w jedno z październikowych popołudni. Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który poruszał się po mieście z wózkiem, w którym znajdowały się małe dzieci. Jak ustalili funkcjonariusze, ojciec wyszedł z dziećmi z domu około południa. W tamtym momencie był jeszcze trzeźwy.

Spacer jednak trwał dłużej, niż planowano, a po drodze mężczyzna spotkał znajomych. Policjanci przypuszczają, że właśnie podczas tego spotkania zaczął pić alkohol. Kiedy patrol przybył na miejsce, od ojca wyczuwalna była woń alkoholu, a jego mowa była niewyraźna. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Pod opieką nietrzeźwego mężczyzny znajdowało się czworo dzieci w wieku od kilku miesięcy do 5 lat.

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- Policjanci ustalili kontakt do matki dzieci, która po otrzymaniu informacji natychmiast przerwała zakupy i przyjechała na miejsce i przejęła opiekę nad nimi. Zanim jednak mogła zabrać je do domu, na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który zbadał dzieci pod kątem ewentualnego zagrożenia zdrowia lub życia – informują policjanci z Wejherowa.

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Akta trafiły do sądu rodzinnego w Wejherowie. Wysoka grzywna dla pijanego ojca

Ze względu na okoliczności interwencji funkcjonariusze zawiadomili Sąd Rejonowy w Wejherowie, a konkretnie wydział odpowiedzialny za sprawy rodzinne. Sąd oceni sytuację i zdecyduje, czy konieczne będą kolejne działania służące zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa.

- Niezależnie od tego prowadzone są czynności w sprawie wykroczenia z art. 106 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten dotyczy osoby zobowiązanej do opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat 7, która dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Za takie wykroczenie grozi kara grzywny, nawet do 5000 zł albo nagany - dodają mundurowi.

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