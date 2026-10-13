Koszmar w Parku Reagana. Trzy kobiety padły ofiarą ataków. Sprawca to mężczyzna z hulajnogą

Trzy kobiety napastowane w Parku Reagana. Policja szuka sprawcy

Niepokojące zdarzenia w gdańskim Parku Reagana! W sierpniu nieznany mężczyzna trzykrotnie dopuścił się napaści na tle seksualnym na kobiety. Pokrzywdzone zapamiętały charakterystyczne cechy napastnika, między innymi jego wysoki głos i błękitne oczy. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany przez policję.

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które widziały poszukiwanego mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, z prośbą o kontakt. Zachęcają do zgłaszania się także kobiety, które mogły zostać przez niego napastowane.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadzą śledztwo w sprawie trzech napaści na tle seksualnym, do których doszło 12, 14 i 17 sierpnia 2026 roku w Parku Reagana. Ofiarami padły trzy kobiety. Jak przekazują funkcjonariusze, sprawca wbrew ich woli doprowadził je do poddania się innym czynnościom seksualnym. Do wszystkich trzech zdarzeń doszło na terenie gdańskiego parku.

- Podczas pracy nad tą sprawą policjanci m.in. zabezpieczyli nagranie, które zarejestrowało wizerunek mężczyzny, mogącego mieć związek z tym przestępstwem, a także ustalili jego charakterystyczne cechy. Według pokrzywdzonych sprawcą miał być mężczyzna w wieku około 25-30 lat, szczupłej budowy ciała i mający około 180-185 cm wzrostu – podają policjanci w komunikacie.

Ma błękitne oczy i charakterystyczny głos. Tak pokrzywdzone opisują napastnika

Podczas dwóch napaści mężczyzna miał na sobie ciemne ubrania. W trzecim przypadku był ubrany w odzież widoczną na zdjęciach. Napastnik nosił kominiarkę i ciemny, zabudowany kask, spod którego można było dostrzec jego błękitne oczy. Przemieszczał się na ciemnej hulajnodze elektrycznej.

Pokrzywdzone wskazały również na charakterystyczną cechę poszukiwanego mężczyzny. Chodzi o jego specyficzny sposób mówienia. Sprawca ma wysoki głos i wyraźnie wydłuża wypowiadane słowa. Mówi także poprawną polszczyzną, co może wskazywać, że jest obywatelem Polski.

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- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę poruszającego się tą hulajnogą elektryczną, same zostały pokrzywdzone tym przestępstwem, lub mające informację mogące pomóc w ustaleniu sprawcy prosimy o kontakt z policjantką prowadzącą tę sprawę – dodają funkcjonariusze.

Informacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 47 74 16 195 lub mailowo na adres [email protected].