Pijany ojciec jechał pociągiem z 16-miesięcznym synkiem. Miał blisko 1,5 promila

Pijany ojciec z Tczewa w pociągu z dzieckiem

Do sytuacji doszło we wtorkowy wieczór na terenie stacji w Tczewie. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dostali sygnał, że w jednym z pociągów przebywa pijany opiekun z maleńkim dzieckiem. Służby od razu skierowały swoje kroki na właściwy peron.

Na miejscu szybko zweryfikowano zgłoszenie. 26-latek ledwo trzymał się na nogach, dlatego nie potrafił zapewnić opieki swojemu 16-miesięcznemu synkowi. Wobec realnego zagrożenia funkcjonariusze natychmiast poprosili o wsparcie policyjny patrol.

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Badanie alkomatem udowodniło, że podróżny miał 1,4 promila w wydychanym powietrzu. Pijany 26-latek trafił pod nadzór funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, którzy przejęli prowadzenie tej sprawy.

Służby potraktowały zdrowie malucha priorytetowo. Z tego powodu 16-miesięczny chłopiec trafił w ręce swojej matki, która bezzwłocznie zajęła się dzieckiem.

Ojcu 16-miesięcznego chłopca grożą zarzuty

Brak odpowiedzialności pociągnie za sobą finał w sądzie. Mężczyzna odpowie przed wymiarem sprawiedliwości za narażenie niemowlaka na utratę życia albo zdrowia, co polskie prawo sankcjonuje surowymi karami.

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Śledczy sprawdzą teraz, czy 26-latek miewał wcześniej podobne incydenty i figurował w policyjnych kartotekach. O ostatecznej przyszłości malucha i dalszych konsekwencjach dla ojca zdecyduje sąd rodzinny.

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